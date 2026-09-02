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MBK, 2년 만에 국내 M&A 시장 복귀...스킨이데아·라이프앤바이오 인수

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  • MBK파트너스가 2일 스킨이데아·라이프앤바이오를 인수했다
  • 거래 규모는 약 3000억원으로 2년 만의 국내 복귀다
  • 모건스탠리PE는 매각을 마치고 한국 철수 수순을 밟았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모건스탠리PE는 한국 포트폴리오 사실상 정리 수순

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = MBK파트너스가 국내 바이아웃(경영권 인수) 시장에 2년만에 복귀했다. 인수 대상은 더마 에스테틱 브랜드 '메디필'과 '더마메종'을 운영하는 스킨이데아, 그리고 이유식업체 푸드케어를 자회사로 둔 건강기능식품업체 라이프앤바이오다.

MBK파트너스가 국내 바이아웃(경영권 인수) 시장에 2년만에 복귀했다. [사진= MBK파트너스]

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스 스페셜시추에이션스(SS)부문은 지난달 모건스탠리프라이빗에쿼티(MS PE)로부터 스킨이데아와 라이프앤바이오의 경영권 지분을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거래 규모는 약 3000억원으로 알려졌으며, 이는 두 회사 합산 상각 전 영업이익(EBITDA)의 8배 수준이다.

MBK는 홈플러스 회생 이후 국내에서 신규 경영권 인수 거래를 2년간 사실상 멈춰왔다. 특히 이번 거래를 주도한 SS부문은 메자닌이나 소수지분 투자, 사모대출 등을 주요 전략으로 삼는 조직으로, 경영권 인수를 담당하는 바이아웃 부문과는 엄격히 구분돼 운용돼왔다는 점에서 이례적이라는 평가가 나온다.

인수 대상인 스킨이데아는 2014년 설립된 화장품 제조·판매사다. 피부를 의학적으로 연구해 제품을 만드는 더마 코스메틱 전문 브랜드로 자리매김했다. 매출 추이를 보면 2022년 699억원, 2023년 740억원을 기록한 뒤 모건스탠리프라이빗에쿼티가 창업주 지분 67%를 인수하며 경영권을 확보한 2024년에는 1056억원으로 처음 1000억원을 넘어섰다. 인수 1년여 만에 국내외 복수 회계법인이 원매자 물색에 나서며 매각설이 돌기 시작했고 이번 MBK와의 거래로 결실을 맺었다.

또 다른 인수 대상인 라이프앤바이오는 2016년 설립된 건강기능식품 제조업체다. 모건스탠리프라이빗에쿼티는 2022년 4월 라이프앤바이오 지분 80%와 이유식 제조업체 푸드케어 지분 60%를 약 800억원에 사들이며 경영권을 확보했다. 이는 유상증자 방식으로 라이프앤바이오가 푸드케어를 인수하는 구조로 짜여, 모건스탠리프라이빗에쿼티와 라이프앤바이오, 푸드케어로 이어지는 지배구조가 만들어졌다. 이후 지분율에는 변동이 있었던 것으로 보인다. 2024년 말 기준 자료에 따르면 모건스탠리프라이빗에쿼티는 라이프앤바이오 지분 81.57%를, 라이프앤바이오는 푸드케어 지분 53.41%를 보유한 것으로 파악돼 최초 인수 이후 지분 구조가 일부 조정된 것으로 확인된다. 이런 구조를 감안하면 이번 MBK의 라이프앤바이오 인수에는 푸드케어까지 사실상 함께 편입될 가능성이 있다.

모건스탠리프라이빗에쿼티는 이번 매각으로 한국 내 포트폴리오를 사실상 모두 정리하는 수순을 밟는 것으로 보인다. 2011년 인수했던 외식 프랜차이즈 놀부는 2022년 매각했고, 2024년 5월에는 전주페이퍼·전주원파워를 태림페이퍼에, 같은 해 11월에는 모나리자·코디를 보유한 MSS홀딩스를 아시아펄프앤페이퍼(APP)에 매각했다. 이후 남은 국내 포트폴리오는 스킨이데아와 라이프앤바이오(푸드케어 포함) 두 곳뿐이었던 것으로 알려졌는데, 이번 매각까지 마무리되면서 한국 시장 철수 수순을 사실상 완료한 모양새다.

인수 후에도 두 회사의 기존 경영진은 유지될 예정이어서, 창업주·전문경영인 체제 아래 성장해온 브랜드 운영 방향에는 당장 큰 변화가 없을 것으로 보인다.

fineview@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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