뉴욕증시 개장 전 특징주...델테크놀로지·시리우스XM↑ VS 몽고DB·크레도테크놀로지·버티브↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 인수 소식과 증권사 투자의견 상향, 실적 및 전망 등에 따라 주요 종목의 희비가 엇갈리고 있다.

델테크놀로지스는 시장 예상을 웃도는 2분기 실적을 발표하고 연간 실적 전망을 상향하면서 급등했다. 시리우스XM도 도이체방크의 투자의견 상향에 강세를 보였다.

반면 몽고DB는 시장 예상을 웃도는 실적과 긍정적인 전망에도 주가가 두 자릿수 급락했다. 크레도테크놀로지는 매출과 이익이 시장 예상을 웃돌았지만 매출총이익률이 기대에 못 미치면서 하락했고, 팔로알토네트웍스 역시 예상보다 양호한 실적에도 약세를 보였다.

팔로알토 네트웍스 로고 [사진=배런스]

▶ 상승 종목

◆ 델테크놀로지스(DELL)

컴퓨터 제조업체 델테크놀로지스는 개장 전 거래에서 8% 상승했다.

회사가 전날 시장 예상을 웃도는 분기 매출과 이익을 발표한 데 이어 2027회계연도 실적 전망을 상향 조정한 것이 주가 상승을 이끌었다.

델은 인공지능(AI) 서비스 사업의 강세를 연간 전망 상향의 배경으로 제시했다.

◆ 시리우스XM(SIRI)

오디오 엔터테인먼트 업체 시리우스XM은 개장 전 거래에서 3% 넘게 상승했다.

도이체방크가 시리우스XM에 대한 투자 의견을 '보유(Hold)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정한 것이 주가 상승을 이끌었다.

도이체방크는 목표주가를 45달러로 제시했다. 이는 현재 주가보다 60% 넘는 상승 여력이 있다는 의미다.

▶ 하락 종목

◆ 몽고DB(MDB)

데이터 개발업체 몽고DB는 개장 전 거래에서 약 13% 급락했다.

회사가 시장 예상을 웃도는 분기 실적과 긍정적인 전망을 제시했음에도 주가는 큰 폭으로 하락했다.

몽고DB의 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.90달러, 매출은 7억7200만달러를 기록했다. LSEG가 집계한 시장 전망치는 각각 1.61달러와 7억3400만달러였다.

◆ 크레도테크놀로지(CRDO)

커넥티비티 업체 크레도테크놀로지는 개장 전 거래에서 약 9% 하락했다.

회사의 1분기 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률이 68%를 기록해 LSEG가 집계한 시장 전망치 68.3%를 밑돈 것이 주가에 부담을 줬다.

다만 크레도테크놀로지의 1분기 매출과 이익은 모두 시장 예상을 웃돌았다.

◆ 팔로알토네트웍스(PANW)

사이버보안업체 팔로알토네트웍스는 개장 전 거래에서 약 2% 하락했다.

회사는 전날 시장 예상을 웃도는 4분기 실적을 발표했다.

팔로알토네트웍스의 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.02달러, 매출은 34억1000만달러를 기록했다. LSEG가 집계한 시장 전망치인 주당 0.98달러와 매출 33억5000만달러를 각각 웃돌았다.

◆ 버티브(VRT)

AI 인프라 업체 버티브는 개장 전 거래에서 1% 미만 하락했다.

버티브가 유틸리티이노베이션그룹(UtilityInnovation Group)을 14억5000만달러에 인수한다고 발표한 가운데 주가는 소폭 약세를 보였다.

회사 발표에 따르면 이번 계약에는 향후 12개월과 24개월 동안 상각전영업이익(EBITDA) 목표 달성 여부에 따라 최대 11억5000만달러를 추가로 지급하는 조건도 포함됐다.

버티브는 이번 인수를 통해 데이터센터가 보다 신속하게 전력을 확보할 수 있도록 지원할 계획이다.



koinwon@newspim.com