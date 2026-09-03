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구글, 광고사업 매각 위기 넘겨…美 법원 "AdX 매각 불필요"

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  • 미 법원은 2일 구글의 애드엑스 매각 요구를 기각했다.
  • 브링크마 판사는 대부분의 행위 시정안은 받아들였다.
  • 이번 판결로 빅테크 분할 시도는 또 좌절됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3연속 빅테크 분할 무산…"법원이 견제 못 하나" 논란
2일 주가 완만한 오름세

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 알파벳의 구글이 광고기술 사업 분할 위기를 넘겼다. 미국 법원이 반독점 당국의 광고 거래소 매각 요구를 받아들이지 않았다.

버지니아주 알렉산드리아 연방법원의 리어니 브링크마 판사는 2일(현지시간) 구글에 애드엑스(AdX) 매각을 명령해달라는 미 법무부 요청을 기각했다. 대신 양측이 제시한 행위 시정 방안 대부분을 수용했다.

애드엑스는 이용자가 웹사이트를 열 때 즉시 이뤄지는 광고 경매를 중개하는 플랫폼이다. 발행인들은 이곳에서 광고를 팔면서 구글에 20% 수수료를 낸다.

미 법무부와 여러 주정부는 2023년 구글이 온라인 발행인과 웹사이트가 쓰는 광고기술 시장을 장악하고 있다며 소송을 제기했다.

브링크마 판사는 지난해 4월 구글이 발행인 광고 서버와 매수자·매도자를 잇는 광고 거래소 시장에서 불법 독점을 유지하고 있다고 판단했다. 구글이 자사 광고 서버를 쓰는 발행인들을 애드엑스에 부당하게 묶어뒀다는 것이다. 당시 그는 구글의 반경쟁 행위가 "발행인 고객과 경쟁 과정, 궁극적으로는 개방형 웹에서 정보를 소비하는 이들에게 상당한 피해를 입혔다"고 밝혔다.

지난해 열린 시정 방안 재판에서 법무부는 과거 행태를 볼 때 구글에 애드엑스 운영을 맡길 수 없다고 주장했다. 구글은 강제 매각이 기술적으로 어렵고 길고 고통스러운 전환 과정을 거치며 고객에게 피해를 줄 것이라고 반박했다.

웨드부시증권이 법원 문건을 분석한 결과에 따르면 애드매니저는 2020년 기준 구글 전체 매출의 4.1%, 영업이익의 1.5%를 차지했다. 최근 수치는 법원 문건에서 비공개 처리됐다.

이번 판결은 미국 반독점 당국의 빅테크 분할 시도가 연달아 세 번째로 좌절된 사례다. 도널드 트럼프 미국 대통령 첫 임기에 시작된 규제 흐름이 법정에서 힘을 쓰지 못하고 있다는 뜻이다.

워싱턴 연방법원은 지난해 연방거래위원회(FTC)가 메타플랫폼에 인스타그램과 왓츠앱 매각을 요구한 사건에서 청구를 기각했다. 2020년 소송 제기 이후 소셜미디어 지형이 크게 달라졌고 FTC가 메타의 독점을 입증하지 못했다는 이유였다.

구글이 온라인 검색 시장에서 불법 독점을 유지하고 있다고 판단했던 또 다른 워싱턴 법원 판사도 크롬 브라우저 매각 요구를 받아들이지 않았다. 오픈AI의 챗GPT를 비롯한 생성형 인공지능(AI) 기업들과의 경쟁이 커지고 있다는 점을 들었다.

법원이 미국 경제에 대한 빅테크의 전례 없는 영향력을 견제할 수 있느냐는 의문이 커질 것으로 보인다.

아마존과 애플을 상대로 한 반독점 소송은 아직 재판에 들어가지 않았으며 이르면 2027년에야 시작될 전망이다. 스마트폰과 온라인 유통이라는 거대 시장이 걸린 사건들이다.

알파벳의 주가는 완만한 상승 흐름을 보이고 있다. 이날 오전 11시 5분 알파벳은 전장보다 0.33% 오른 336.13달러를 기록했다.

구글.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.02 mj72284@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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