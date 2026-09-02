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엔화, BOJ 매파 발언에 강세…"연속 인상도 가능"

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  • 다카타 BOJ 위원이 2일 연속 인상 가능성을 시사했다
  • 이 발언에 달러/엔 환율은 158.73엔으로 하락했다
  • BOJ 9월 인상 관측이 커졌지만 엔 약세 요인은 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다카타 위원 "25bp 정해진 것 아냐"…달러/엔, 158엔대로 하락

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일본은행(BOJ) 매파 인사가 큰 폭의 금리 인상과 연속 인상 가능성을 열어두면서 2일(현지시간) 엔화가 강세로 돌아섰다.

달러/엔 환율은 이날 오전 10시 44분 전장보다 0.91% 내린 158.73엔을 가리켰다. 앞서 달러당 160.39엔까지 약해졌던 엔화는 방향을 틀었다. 이날 주요 10개국(G10) 통화 가운데 달러 대비 오른 것은 엔화가 유일했다.

다카타 하지메 BOJ 정책위원은 이날 "25bp(1bp=0.01%포인트) 인상이 반드시 정해진 것은 아니다"라며 일반론으로 연속 인상도 가능하다고 말해 강력한 긴축 의지를 드러냈다.

삿포로에서 열린 기자회견에서 다카타 위원은 시장이 예상하는 반년에 한 번꼴의 고정된 속도에 얽매이기보다 물가 압력 심화에 민첩하게 대응해야 한다고 주장했다. 2026년이 BOJ가 정해진 인상 속도나 폭에 구속되지 않고 경제와 물가 흐름에 더 유연하게 대응해야 하는 중요한 전환점이라고도 강조했다. 

다카타 위원은 지난 7월 회의에서 단기금리 동결에 홀로 반대표를 던진 인물이다. 그는 세계 경제가 최근 몇 년과는 확연히 다른 환경에 놓여 있다고 진단했다. 재정 조치와 인공지능(AI) 주도 투자에 힘입어 세계 경제가 회복되고 있으며, 일본도 중동 분쟁과 맞물린 물가 압력에 대응하고 있다는 설명이다.

적절한 인상 속도나 폭에 대해서는 언급을 피했다. 그는 "그런 결정은 변화하는 경제와 물가 여건에 따라 회의마다 내려야 한다"고 말했다.

아오조라은행의 모로가 아키라 수석시장전략가는 "시장은 연속 인상이 가능하다는 다카타 위원의 보다 명시적인 발언에 반응했다"며 "인상 폭과 속도에 관해 최근 BOJ 총재와 부총재의 발언보다 더 나아간 언급"이라고 평가했다.

우에다 가즈오 BOJ 총재도 이달 회의에서 금리를 올릴 가능성을 시사했다. 그는 물가의 상방 위험을 염두에 두고 정책을 결정하겠다고 밝혔다. 오버나이트인덱스스왑(OIS) 시장은 9월 회의 인상을 완전히 반영한 상태다.

로이터통신은 소식통을 인용해 BOJ가 이르면 오는 18일 끝나는 이틀간의 정책회의에서 금리를 올릴 예정이며, 이후에는 연 2회가량인 현재 속도보다 공격적으로 인상하는 방안을 검토 중이라고 전했다.

엔화 약세의 요인은 여전히 남아 있다. 높은 유가와 미일 금리 격차가 압박 요인이다. 일본이 지난 한 달간 964억 달러를 투입했음에도 투자자들은 당국이 다시 시장에 개입할 가능성을 주시하고 있다.

스콧 베선트 미 재무장관은 BOJ가 금리를 더 올려야 한다고 시사해왔다. 전날 재무부는 지난주말 베선트 장관이 우에다 총재와 회담하고 엔화의 상당한 저평가를 해소하기 위한 일본의 단호한 시장·통화 조치에 강한 지지를 표명했다고 밝혔다. 

미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)의 전략가들은 국제 에너지 가격 상승 탓에 엔화가 장기적으로 매도 압력을 받을 것으로 봤다. 리 하드먼 MUFG 선임전략가는 "BOJ 금리 인상 기대가 매파적으로 재조정되는 것은 엔화에 우호적인 흐름이지만 엔화 약세 추세를 되돌리기에는 아직 충분하지 않다"고 진단했다.

일본은행(BOJ).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.02 mj72284@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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