BMW 레이디스 챔피언십 2026, 5년 만에 KLPGA 선수 출전

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 주최하는 'BMW 레이디스 챔피언십 2026'이 개최 50일을 앞두고 막바지 준비에 들어갔다.

BMW 레이디스 챔피언십 옥토버페스트 가든. [사진=BMW코리아]

BMW코리아는 올해 대회에 5년 만에 KLPGA 선수들이 출전해 LPGA 정상급 선수들과 한 무대에서 경쟁한다고 2일 밝혔다.

이에 따라 국내 골프 팬들은 글로벌 스타와 국내 대표 선수들의 맞대결을 현장에서 볼 수 있게 됐다.

관람 환경도 강화한다. 지난해 처음 선보인 '옥토버페스트 가든'을 올해는 파인비치 골프링크스 15번 홀 티잉 그라운드 인근에 전면 개방한다. 식음 서비스와 휴식 공간을 함께 제공해 갤러리 편의를 높일 계획이다.

최고급 관람 패키지인 'BMW 엑설런스 클래스'도 운영한다. 18번 홀 그린 옆 라운지에서 케이터링과 음료를 제공하고, VIP 전용 주차 패스와 BMW 럭셔리 차량을 활용한 쇼퍼 서비스도 지원한다.

한상윤 BMW코리아 대표는 "국내외 최정상급 선수들의 맞대결과 함께 관람객들이 더 편안하고 풍성한 경험을 누릴 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com