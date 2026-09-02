KAI, 해경에 '흰수리' 11호기 공급…2029년 하반기 납품

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노후 KA-32 대체·수색구조 역량 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한국항공우주산업(KAI)이 해양경찰청에 수색구조용 중형헬기 '흰수리' 11호기를 공급한다.

KAI는 지난 1일 해양경찰청과 흰수리(KUH-1CG) 1대를 납품하는 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 납품 시점은 2029년 하반기다.

해경은 해상 경비와 사고 발생 시 수색·구조 역량을 강화하고 노후화된 러시아제 KA-32 헬기를 대체하기 위해 흰수리를 추가 도입하기로 했다.

흰수리는 국산 기동헬기 수리온을 기반으로 해양테러 대응과 해양범죄 단속, 수색·구조 등 해경 임무에 맞게 개조한 파생형 헬기다. 해상 조업 사고 시 인명구조와 도서지역 응급환자 이송 등에 투입되고 있다.

[사진=KAI]

흰수리에는 능동전자주사식위상배열(AESA) 탐색레이더와 전기광학·적외선 카메라, 자동비행장치 등이 탑재된다. 겨울철 임무 수행을 위한 제빙·방빙장치와 호이스트, 탐조등 등도 갖춰 악천후 상황에서도 임무 수행이 가능하다.

KAI에 따르면 흰수리는 강풍이 잦은 제주와 울릉도에서 해상 구조 및 응급환자 이송 임무를 수행하며 운용 안정성을 입증했다.

KAI 관계자는 "해경 헬기 승무원들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 완성도 높은 헬기를 제작해 납품할 것"이라며 "안정적인 운영을 위한 후속지원에도 힘쓰겠다"고 말했다.

KAI는 현재까지 정부기관과 수리온 관용헬기 총 44대의 계약을 체결했으며 이 가운데 30대를 납품했다. 납품 대수를 기준으로 국내 관용헬기 가운데 국산 헬기 비중은 20%를 넘어섰다.

수리온은 2012년 개발 완료 이후 경찰·소방·해경·산림·국립공원용 관용헬기와 상륙기동헬기, 의무후송전용헬기, 상륙공격헬기, 소해헬기 등으로 파생형을 확대해왔다. 2024년 말에는 이라크와 첫 수출계약을 체결했다.

KAI는 국내 운용 실적과 다양한 파생형 개발 경험을 기반으로 수리온의 해외 수출 확대도 추진한다는 계획이다.

heoneykim@newspim.com