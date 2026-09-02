'보이스피싱 잡고 재난현장 탐색'…KT, AI 안전기술 선보인다

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[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = KT는 2일부터 4일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2026 대한민국 안전산업박람회(K-SAFETY EXPO 2026)'에 참가해 AI와 AX 인프라를 활용한 안전 솔루션을 선보인다고 2일 밝혔다.

KT 전시장에서 안전 AX 솔루션을 소개하는 모습 [사진=KT]

KT는 이번 행사에서 안전 AX 솔루션과 지능형 재난현장 대응 체계, AI 기반 보이스피싱 예방, 네트워크 보안 기술 등을 소개한다.

또 실시간 원격 관제 서비스 'SafeMate(세이프메이트)'는 112·119 연계 체계를 기반으로 범죄와 화재 등 위급상황에 대한 관제와 대응을 지원한다.

재난 현장에서 활용할 수 있는 'KT Safety 무인이동체 통합관제 플랫폼'도 공개한다. 드론과 UGV(무인지상차량), USV(무인수상정) 등 다양한 무인이동체를 하나의 플랫폼에서 조종·관제할 수 있도록 한 시스템이다. 통신 서비스 이용이 어려운 지역에서도 구조 대상자의 위치를 파악할 수 있도록 지원한다.

AI를 활용한 보이스피싱 탐지 기술도 선보인다. 'AI 보이스피싱 탐지서비스 2.0'은 통화 내용을 실시간 분석해 보이스피싱 위험을 탐지하는 서비스다. 기존 시나리오 분석에 피싱범 화자 인식과 딥보이스 탐지 기능을 추가해 시나리오·음성·딥보이스를 결합한 3중 탐지 체계를 적용했다.

KT는 향후 음성과 텍스트뿐 아니라 말투, 억양, 속도 등 비언어적 요소까지 분석하는 멀티모달 기반 'AI 보이스피싱 탐지서비스 3.0'도 출시할 계획이다.

와이파이 보안 서비스 'KT WiFi Guard'도 전시한다. 와이파이 공유기에 탑재된 에이전트를 통해 승인된 단말만 접속할 수 있도록 하고, 제로 트러스트 방식을 적용해 비인가 접속과 해킹 시도를 차단하는 서비스다.

전시장에서는 kt sat, 삼성SDS, 사이버텔 등 그룹사·협력사의 위성통신과 AI 기반 재난지령 등 관련 기술도 함께 소개된다.

flurry327@newspim.com