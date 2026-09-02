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'보이스피싱 잡고 재난현장 탐색'…KT, AI 안전기술 선보인다

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AI 핵심 요약

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  • KT가 2일 부산 벡스코서 안전산업박람회에 참가했다
  • AI·AX 기반 안전 솔루션과 재난대응 체계를 선보였다
  • 보이스피싱 탐지·와이파이 보안 기술도 공개했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = KT는 2일부터 4일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2026 대한민국 안전산업박람회(K-SAFETY EXPO 2026)'에 참가해 AI와 AX 인프라를 활용한 안전 솔루션을 선보인다고 2일 밝혔다.

KT 전시장에서 안전 AX 솔루션을 소개하는 모습 [사진=KT]

KT는 이번 행사에서 안전 AX 솔루션과 지능형 재난현장 대응 체계, AI 기반 보이스피싱 예방, 네트워크 보안 기술 등을 소개한다.

또 실시간 원격 관제 서비스 'SafeMate(세이프메이트)'는 112·119 연계 체계를 기반으로 범죄와 화재 등 위급상황에 대한 관제와 대응을 지원한다.

재난 현장에서 활용할 수 있는 'KT Safety 무인이동체 통합관제 플랫폼'도 공개한다. 드론과 UGV(무인지상차량), USV(무인수상정) 등 다양한 무인이동체를 하나의 플랫폼에서 조종·관제할 수 있도록 한 시스템이다. 통신 서비스 이용이 어려운 지역에서도 구조 대상자의 위치를 파악할 수 있도록 지원한다.

AI를 활용한 보이스피싱 탐지 기술도 선보인다. 'AI 보이스피싱 탐지서비스 2.0'은 통화 내용을 실시간 분석해 보이스피싱 위험을 탐지하는 서비스다. 기존 시나리오 분석에 피싱범 화자 인식과 딥보이스 탐지 기능을 추가해 시나리오·음성·딥보이스를 결합한 3중 탐지 체계를 적용했다.

KT는 향후 음성과 텍스트뿐 아니라 말투, 억양, 속도 등 비언어적 요소까지 분석하는 멀티모달 기반 'AI 보이스피싱 탐지서비스 3.0'도 출시할 계획이다.

와이파이 보안 서비스 'KT WiFi Guard'도 전시한다. 와이파이 공유기에 탑재된 에이전트를 통해 승인된 단말만 접속할 수 있도록 하고, 제로 트러스트 방식을 적용해 비인가 접속과 해킹 시도를 차단하는 서비스다.

전시장에서는 kt sat, 삼성SDS, 사이버텔 등 그룹사·협력사의 위성통신과 AI 기반 재난지령 등 관련 기술도 함께 소개된다.

flurry327@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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