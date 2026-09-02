이종욱 관세청장, 인천공항서 마약밀수 현장 점검..."'N차 저지선' 총력"

우범항공편 수하물 복수판독 확대

민간 특송센터 이중판독·현장검사 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 마약 밀수 우려가 큰 여행자를 입국심사 직후 불시에 검사하는 체계를 신설한다. 민간 특송물류센터에는 세관 직원이 상주하며 엑스레이(X-ray)를 이중으로 판독하고 의심 화물을 현장에서 검사하는 방안도 추진한다.

관세청은 이종욱 청장이 2일 인천공항 제1터미널과 민간 특송물류센터를 찾아 여행자·특송 분야의 마약밀수 차단을 위한 'N차 저지선' 구축 상황을 점검했다고 밝혔다.

여행자 분야에서는 입국심사를 기준으로 전후 검사체계를 강화한다. 지난 7월부터 인천공항 제2터미널까지 확대한 '착륙즉시 일제검사'를 통해 우범항공편 탑승객을 입국심사 전에 전수 검사한다.

이종욱(가운데) 관세청장이 2일 인천공항 제1터미널을 방문하여 마약밀수 차단을 위한 국경감시단속체계를 점검하고 있다 [사진=관세청] 2026.09.02 jongwon3454@newspim.com

입국심사 후에는 휴대품만 소지한 우범여행자를 선별해 신변과 휴대품을 불시에 검사하는 체계를 새로 마련한다. 관세청은 신체 은닉 등 고도화된 밀수 수법에 대응하기 위해 검사 인력과 밀리미터파 검색기 확보를 관계부처와 협의하고 있다.

기탁수하물은 기존 100% 엑스레이 검색에 더해 이달부터 우범항공편 탑승객을 대상으로 복수판독을 시행한다. 2027년 인천공항 통합판독센터를 구축해 복수판독 대상 항공편을 단계적으로 확대할 계획이다.

특송 분야에서는 우범국에서 반입되는 화물에 별도 엑스레이 검색 라인을 운영하고 판독 시간을 기존 3초에서 7초로 늘린 집중판독을 시행하고 있다. 민간 특송물류센터의 영상을 세관 특송물류센터에서 원격으로 판독하는 동시에 현장에서도 판독하는 이중판독 체계도 준비한다.

올해 상반기 항공여행자를 통한 마약 적발은 509건·174.7킬로그램(kg)으로 지난해 같은 기간보다 각각 79%, 23% 증가했다. 특송화물 적발은 120건·163.6kg으로 각각 32%, 1% 감소했다.

이 청장은 "국제우편 등에 이어 주요 밀수 경로인 여행자와 특송 분야의 감시·단속체계도 재설계가 필요한 상황"이라며 "관세국경 단계에서 마약밀수를 차단하기 위한 N차 저지선 구축에 인력과 예산을 적극 투입하겠다"고 말했다.

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