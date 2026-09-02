한동훈 "장동혁, 나에 대한 맹목적 증오심 이해 어려워...張으로는 못 이겨"

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"보수 분열 유도...괜히 '민주당 전략자산'이라는 게 아닌 것 같다"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 무소속 의원은 2일 장동혁 국민의힘 대표가 자신을 향해 이해할 수 없는 맹목적 증오심을 드러내고 있다고 비판했다.

한 의원은 이날 페이스북을 통해 '장동혁 대표 문화일보 인터뷰에 대한 생각'이라며 이같이 밝혔다.

한동훈 무소속 의원(우)과 장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

한 의원은 "장동혁 대표는 사무총장, 최고위원으로서 국민의힘 비상대책위원장, 당대표인 저와 함께 일했다"며 "그러는 동안 저에게 이견을 제시하거나 의견충돌했던 일 없고, 소위 '익명 당게시판' 이슈에 대해서 적극적으로 방송에 나가 아무 문제 없는 정치공세라고 저를 대신해 싸웠다"고 했다.

이어 "윤석열 대통령 탄핵으로 당대표에서 물러나기 직전 저를 만났을 때 장동혁 대표가 마지막으로 한 말은 '제가 대표님을 끝까지 지키겠습니다'였다"며 "아무리 자기 정치적 이익에 따라 입장이 변할 수 있다 하더라도 오늘 문화일보 인터뷰에서 보이는 맹목적 증오심을 이해하기는 어렵다"고 했다.

한 의원은 "이재명 민주당 정권의 폭주를 막기 위해 힘을 모아야 할 지금도 이렇게 개인적인 적개심과 증오로 팩트를 심각하게 왜곡해서 보수 내부싸움과 분열, 혼란을 유도하는 것을 보니 괜히 '민주당의 전략자산'이라는 게 아닌 것 같다"고 꼬집었다.

그러면서 "장동혁 대표는 '싸우지 않는 사람 내쫓겠다'고 하는데 보수 지지자들은 그냥 싸우기만 아니라 싸워서 이기는 것을 원한다"며 "장동혁 대표 식으로는 이길 수 없다"고 강조했다.

이어 "저는 지금처럼 민주당 정권의 폭주를 막고, 이기는데 함께 힘을 모으겠다"고 덧붙였다.

장 대표는 이날 오전 한 언론 인터뷰에서 한 의원의 복당 가능성을 묻는 질문에 "한 의원이 걸어온 인생이 과연 보수 정당의 이념과 가치에 맞나. 지금 정치인으로서 보이는 행보도 과연 보수 정당의 가치와 이념에 맞나. 이런 여러 가지를 어떻게 해결하고 털어낼지 이야기하지 않고 무조건 품어야 한다는 주장에는 동의할 수 없다"고 답했다.

jeongwon1026@newspim.com