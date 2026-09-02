교보생명, '마이플랜건강보험Ⅱ' 출시…보험료 낮추고 고령기 보장 강화

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3대 질병 만기연장형·체증형 특약 신설

최신 암 치료 보장 강화

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 기존 '교보마이플랜건강보험'의 보장 구조를 개편한 '교보마이플랜건강보험Ⅱ(무배당)'를 출시했다고 2일 밝혔다.

교보마이플랜건강보험은 고객이 건강 상태와 경제 상황에 따라 필요한 특약을 선택할 수 있는 DIY형 종합건강보험이다. 이번 개정 상품은 기존의 자유로운 설계 방식을 유지하면서 3040세대의 보험료 부담을 낮추고 고령기 보장을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

우선 암·뇌혈관질환·허혈심장질환 등 3대 질병을 대상으로 '80 Plus 100(3대질병 만기연장전환형)'과 '80 Up 100(3대질병 체증형)' 특약을 새롭게 도입했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 기존 '교보마이플랜건강보험'의 보장 구조를 개편한 '교보마이플랜건강보험Ⅱ(무배당)'를 출시했다고 2일 밝혔다. [사진=교보생명] 2026.09.02 yunyun@newspim.com

'80 Plus 100' 특약은 3대 질병 보장을 80세 만기로 가입해 보험료 부담을 낮추고, 80세 시점에 일정 조건을 충족하면 보장기간을 100세까지 연장할 수 있도록 설계했다.

'80 Up 100' 특약은 80세 이전에는 가입금액의 50%를 보장하고 80세 이후에는 100%를 보장하는 구조다. 경제활동기에는 보험료 부담을 줄이고 고령기에는 보장금액을 확대해 노후 의료비에 대비할 수 있도록 했다.

최신 의료기술을 반영한 치료 특약도 강화했다. 특정표적방사선치료와 항암중입자방사선치료, 비급여암치료, 암로봇수술을 비롯해 급여 뇌졸중 집중치료실 입원치료, 뇌·심장질환 주요치료, 혈전용해치료, 상급종합병원 주요치료·입원 등을 보장한다.

항응고제·항혈소판제 주사치료를 보장하는 '특정순환계질환 주사치료특약'과 와파린·차세대 경구용 항응고제(NOAC) 투약을 보장하는 '특정순환계질환 경구약물치료특약'도 추가했다.

고객은 총 198종의 선택특약을 활용해 건강 상태와 가족력, 재정 상황에 맞춰 보장을 구성할 수 있다. 일반형보다 보험료가 저렴한 무해약환급금형 구조를 적용하고 특약 갱신주기를 최대 20년까지 확대했으며 비갱신형 특약도 다양하게 구성했다.

가입 가능 연령은 만 15세부터 최대 77세까지이며 보험기간은 100세 만기다. 납입기간은 5·10·15·20·25·30년 가운데 선택할 수 있다. 월 보험료가 5만원 이상이면 건강관리와 3대 질병 집중·돌봄 서비스를 제공하는 '교보New헬스케어서비스 건강특화형Ⅱ'도 이용할 수 있다.

교보생명은 유병력자와 고령자를 위한 '교보간편마이플랜건강보험Ⅱ(무배당)'도 함께 출시했다. 3가지 고지 항목을 충족하면 가입할 수 있으며 3대 질병 만기연장형·체증형과 최신 치료 특약 등 총 152종의 특약을 제공한다.

교보생명 관계자는 "이번 개정으로 3040세대의 보험료 부담은 낮추고 고령기 보장과 최신 치료 혜택을 더한 만큼 고객의 평생 든든한 건강 파트너가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com