DB손해보험, '교통·환경챌린지' 8기 소셜벤처 5개사 선발

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 전기차 화재 대응·친환경 수분해장·폐섬유 비건레더 등 선정

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 교통·환경 분야 사회문제 해결을 위한 소셜벤처 지원사업 '교통·환경챌린지' 8기의 최종 5개 기업을 선발했다고 2일 밝혔다.

교통·환경챌린지는 DB손해보험이 주최하고 환경재단이 주관하며 환경부가 후원하는 사회공헌 사업이다. 교통·환경 관련 사회문제에 혁신적인 비즈니스 솔루션을 보유한 소셜벤처를 발굴해 사업화와 성장을 지원한다.

DB손해보험 사옥. [사진=DB손해보험]

2019년 금융업권에서 처음 시작해 올해로 8년째를 맞았다. DB손해보험은 그동안 선발 기업을 통해 신규 고용과 매출 증가뿐 아니라 교통사고 예방, 기후변화 대응, 탄소배출 저감 등 사회적 가치 창출을 지원해왔다.

올해는 지난 6월 29일부터 7월 26일까지 참가 기업을 모집한 뒤 서류심사와 두 차례 대면심사를 거쳐 최종 5개 소셜벤처를 선정했다.

선정 기업은 ▲인공지능(AI) 기반 전기차 화재 극초기 감지·대응 솔루션을 개발하는 '더키퍼' ▲친환경 수분해장 서비스를 제공하는 '네오메이션' ▲폐섬유 기반 비건레더를 개발·공급하는 '엘씨벤쳐스' ▲법원 감정 데이터 기반 건축물 하자진단 AI 플랫폼을 개발하는 '아이매트릭스' ▲도시 수자원 통합 관제 솔루션을 개발하는 '비온모먼트'이다.

DB손해보험은 이들 기업에 사업비를 지원하고 기업별 1대1 코칭과 액셀러레이팅 교육을 제공한다. 투자 유치 기회를 마련하기 위한 데모데이도 개최할 예정이다.

DB손해보험 관계자는 "교통·환경챌린지를 통해 발굴된 소셜벤처의 혁신적인 아이디어가 실제 사업으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "안전하고 지속가능한 사회를 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com