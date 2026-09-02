흥국생명, 납입보험료 돌려받는 종신보험…배타적사용권 2건 획득

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보험료 연동 페이백·체증 중지·물가연동 할인 구조 인정

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국생명은 '(무)플렉스 리턴100종신보험'에 적용한 '보험료 연동 페이백 구조'와 '보험료 체증 중지·물가연동형 보험료 할인제도'가 생명보험협회로부터 각각 3개월의 배타적사용권을 획득했다고 2일 밝혔다.

보험료 연동 페이백은 고객이 납입한 보험료를 사망보험금에서 차감하는 방식으로 매월 돌려주는 구조다. 흥국생명은 종신보험에 이 같은 방식을 적용한 것은 업계 최초라고 설명했다.

기존 적립금을 연금으로 전환해 지급하는 방식과 달리 납입보험료와 사망보험금을 직접 연동해 향후 받을 금액을 보다 쉽게 예상할 수 있도록 한 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국생명은 '(무)플렉스 리턴100종신보험'에 적용한 '보험료 연동 페이백 구조'와 '보험료 체증 중지·물가연동형 보험료 할인제도'가 생명보험협회로부터 각각 3개월의 배타적사용권을 획득했다고 2일 밝혔다. [사진=흥국생명] 2026.09.02 yunyun@newspim.com

보험료 환급은 만 65세와 가입 나이에 납입기간을 더한 나이 가운데 늦은 시점부터 시작된다. 이후 기존에 납입한 보험료를 매월 나눠 돌려받으며 환급액만큼 사망보험금은 줄어든다. 보험료 환급 이후에도 남은 사망보험금에 대한 보장은 유지된다.

고객의 경제 상황에 따라 보험료 체증을 중지할 수 있는 기능도 적용했다. 자녀 학자금 등 지출이 늘어나는 시기에는 계약자가 보험료 체증을 중단할 수 있으며, 이에 따라 보험료와 사망보험금이 함께 조정된다.

물가상승률에 따라 보험료 할인율을 달리 적용하는 '물가연동형 보험료 할인제도'도 도입했다. 보험료 체증률 5%에서 물가상승률을 뺀 만큼 할인하는 구조다. 물가상승률이 한국은행의 물가안정목표인 2%일 경우 보험료 할인율은 3%가 적용된다.

흥국생명은 예정이율 하락 등으로 종신보험 보험료 부담이 커진 점을 고려해 이번 상품을 개발했다. 보장금액을 먼저 정한 뒤 보험료를 산출하는 기존 방식에서 벗어나 고객의 보험료 부담과 경제 상황에 맞춰 보장을 조정할 수 있도록 설계했다.

흥국생명은 지난달 '(무)전립선암 생분해성 물질주입술 보장특약'으로 6개월의 배타적사용권을 획득한 데 이어 이번에 2건을 추가해 올해 총 3건의 배타적사용권을 확보했다.

흥국생명 관계자는 "하나의 상품에서 두 가지 구조가 각각 배타적사용권을 획득한 것은 고객의 보험료 활용도를 높이고 부담을 완화하기 위해 고민한 상품의 독창성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 고객이 쉽게 이해하고 생애주기와 경제 상황에 맞춰 활용할 수 있는 상품을 지속 선보이겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com