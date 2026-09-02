장인화 포스코 회장, 호주서 '민간 자원외교'…핵심광물 협력 확대

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 장인화 포스코그룹 회장이 호주에서 '민간 자원외교'에 나서 핵심광물과 에너지 분야의 한·호주 협력 확대를 제안했다.

9월 2일 호주 애들레이드에서 '제47차 한-호주 경제협력위원회 합동회의'가 개최됐다. 첫줄 왼쪽 여섯번째부터 페니 웡 호주 외무장관, 장인화 한-호 경협위원장(포스코그룹 회장), 마틴 퍼거슨 호-한 경협위원장. [사진=포스코홀딩스]

포스코그룹은 장 회장이 2일 호주 애들레이드에서 열린 제47차 한-호주 경제협력위원회 연례 합동회의에 한국 측 위원장 자격으로 참석했다고 밝혔다. 행사에는 양국 정·재계 인사 200여명이 참석했다.

장 회장은 "핵심광물은 양국 산업 협력의 새로운 성장 축"이라며 호주의 풍부한 자원과 한국의 첨단 제련·가공 기술을 결합해 공급망을 강화해야 한다고 강조했다. 천연가스와 재생에너지는 물론 방산·우주·연구개발(R&D)까지 협력 범위를 확대하자고 제안했다.

장 회장은 전날 호주 산업혁신장관과 통상관광장관을 잇달아 만나 포스코그룹이 현지에서 추진하는 철강·리튬·에너지 사업에 대한 지원도 요청했다. 필바라미네랄즈 경영진과는 리튬 사업 협력 방안을 논의했다.

호주는 포스코그룹 원료 조달의 약 70%를 담당하는 핵심 파트너다. 포스코그룹은 철강을 비롯해 리튬 등 전략자원과 에너지자원을 3대 축으로 삼는 '트리플 코어' 전략을 추진하고 있다.

chanw@newspim.com