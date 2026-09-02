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'등교 때 스마트폰 안돼' 中 충칭시, 초중고생 휴대폰 교내 반입 금지

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AI 핵심 요약

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  • 충칭시가 2일 학교의 학생 휴대전화 반입 금지를 허용했다.
  • 학생 학습권 보호와 스마트기기 과의존 방지가 목적이다.
  • 학교별 자율관리 속 긴급 연락권 보장 과제가 남았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 대도시 충칭시가 초·중·고교 학생들의 휴대전화 등 스마트 단말기 교내 반입을 학교가 금지할 수 있도록 지방 조례로 명문화했다. 학생들의 학습권을 보호하고 인터넷·스마트폰의 과다 의존을 막기 위한 조치다.

펑파이신문에 따르면 인구 3000만명이 넘는 충칭시는 '미성년자 범죄 예방 조례'에서 학교의 휴대전화 관리에 대해 이런 내용에 대한 법적 근거를 부여했다.

충칭시 조례는 학교가 학생의 휴대전화 등 스마트 단말기 제품의 교내 반입이나 교내 사용을 금지할 수 있도록 규정했다. 학교의 허가를 받아 반입한 경우에도 학교가 일괄 관리하고, 수업상 필요한 경우를 제외하고는 교실에 가져가는 것을 금지할 수 있다.

다만 조례는 모든 학교에 휴대전화 반입을 일률적으로 금지하도록 한 것은 아니다. '학교는 금지할 수 있다'고 규정해 각 학교가 학생과 학부모의 상황, 학교 여건 등을 고려해 구체적인 관리 방식을 자율적으로 정하도록 했다.

새 학기 첫날 충칭의 학교들은 각기 다른 방식으로 대응했다. 일부 중학교에서는 학생들이 등교하면서 휴대전화를 교사에게 제출하고, 교사가 기기를 일괄 수거해 등록·보관했다. 반면 일부 학교는 당장 전면 금지하지 않고 단계적으로 시행하기로 했다.

또다른 중학교는 휴대전화 반입이 꼭 필요한 학생에 대해 학부모의 서면 신청을 받아 예외적으로 허용하기로 했다.일 중학교는 이미 2년 전부터 휴대전화를 비롯한 스마트기기의 교내 반입을 금지해왔으며, 관련 규정을 학생·학부모 안내서에 명시했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.09.02 chk@newspim.com

학생과 학부모 사이에서는 대체로 찬성 의견이 많았다. 학생들은 수업 중 몰래 휴대전화를 사용하는 일이 줄어들어 학업 집중도가 높아질 것으로 기대했다. 하지만 자녀의 안전 문제로 긴급하게 연락해야 할 경우를 우려하는 학부모도 적지 않았다.

이에 일부 학교는 교내 공중전화나 담임교사 연락전화 등을 마련하고, 필요한 학생에게 학교가 관리하는 전화 등을 사용할 수 있도록 했다.

충칭시 관계자는 이번 규정이 교육부가 2021년 마련한 '미성년자 학교보호 규정'을 근거로 만들어졌다고 설명했다. 휴대전화 등을 통해 유해정보에 노출되거나 인터넷에 과도하게 몰입하는 학생이 늘면서 학교 차원의 예방과 관리가 필요하다는 판단에서다.

특히 휴대전화뿐 아니라 운영체제를 갖추고 인터넷에 연결하거나 제3자 앱을 설치할 수 있는 태블릿, 스마트밴드, 스마트워치 등도 학교 판단에 따라 관리 대상에 포함될 수 있다.

중국에서는 이미 산둥성, 푸젠성, 광저우, 정저우, 닝샤 등에서 학교 내 스마트기기 사용을 제한하는 규정이 시행되고 있다. 충칭의 이번 조례 시행으로 학생 휴대전화 관리가 학교 자체 규칙을 넘어 지방 법규 차원으로 확대되는 양상이 뚜렷해지고있다.

다만 전문가들은 휴대전화 사용을 제한하면서도 학생의 긴급 연락권을 보장하고, 궁극적으로 학생 스스로 디지털 기기를 절제하는 능력을 키우는 것이 향후 과제라고 지적했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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