NC AI, 오디오 생성 AI '바르코 사운드' 정식 출시

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베타 서비스 오픈 이후 피드백 반영해 기능 개선

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = NC AI가 2일 오디오 생성 플랫폼 '바르코 사운드'를 정식 출시했다. 게임, 영상, 애니메이션 등 콘텐츠 제작에 필요한 오디오를 자동으로 생성하고 편집하는 통합 솔루션이다.

지난 1월 베타 서비스 오픈 이후 국내외 콘텐츠 제작사와 사운드 디자이너들의 피드백을 반영해 기능을 개선했다.

NC AI가 2일 오디오 생성 플랫폼 '바르코 사운드'를 정식 출시했다. 게임, 영상, 애니메이션 등 콘텐츠 제작에 필요한 오디오를 자동으로 생성하고 편집하는 통합 솔루션이다. [사진= NC AI]

가장 주요한 신기능은 '사운드 에이전트'다. 사용자가 자연어로 원하는 작업을 설명하면 에이전트가 의도를 파악해 자동으로 기능을 구동한다. 전문 지식이 없는 기획자나 개발자도 사운드 작업을 진행할 수 있다.

베리에이션 기능도 개선됐다. "금속성이 강하게", "묵직하게" 같은 텍스트 프롬프트나 레퍼런스 오디오를 입력하면 AI가 해당 뉘앙스를 즉시 적용한다.

생성 모델도 업그레이드됐다. 입력된 영상의 움직임과 상황을 분석해 폴리, 사운드 이펙트, 앰비언스 등 여러 요소를 다중으로 생성한다. 생성된 소리는 개별 분리된 멀티트랙 형태로 출력되기 때문에 사용자는 필요한 트랙만 선택하거나 교체할 수 있다.

새로 추가된 '자동 볼륨 믹싱' 기능은 여러 트랙이 동시 재생될 때 AI가 트랙 간 볼륨 밸런스를 자동 조정한다. 별도의 마스터링 과정 없이도 균형 잡힌 사운드를 확보할 수 있다.

오디오 생성 시간도 확대됐다. 기존 최대 20초였던 생성 한도를 60초로 늘렸으며, 향후 최대 120초까지 지원할 계획이다.

NC AI는 기존 작업 환경과의 연동을 위해 전용 데스크톱 앱과 유니티 플러그인도 함께 출시했다. 데스크톱 앱에서 생성한 에셋은 드래그 앤 드롭으로 DAW(디지털 오디오 워크스테이션)에 배치된다. 유니티 플러그인은 유니티 생태계 내에서 검증받은 'Verified solution'으로 등재됐다. 게임 개발자는 엔진 내에서 텍스트나 이미지를 입력해 소리를 즉시 생성하고 프로젝트에 적용할 수 있다.

바르코 사운드는 공식 홈페이지에서 이용 가능하다. 신규 가입자 전원에게 2000 크레딧을 무료로 제공한다.

이연수 NC AI 대표는 "바르코 사운드 정식 버전은 창작자의 작업 과정을 방해하지 않고 최적의 효율을 내는 실무 맞춤형 AI 플랫폼으로 진화했다"며 "앞으로도 지속적인 기술 고도화와 플랫폼 연동을 통해 오디오 창작 생태계의 새로운 패러다임을 제시해 나갈 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com