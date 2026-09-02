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NC AI, 오디오 생성 AI '바르코 사운드' 정식 출시

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AI 핵심 요약

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  • NC AI가 2일 오디오 생성 플랫폼 바르코 사운드를 정식 출시했다.
  • 사운드 에이전트와 자동 볼륨 믹싱 등으로 오디오 제작을 자동화했다.
  • 생성 시간은 60초로 늘었고 데스크톱 앱과 유니티 플러그인도 냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

베타 서비스 오픈 이후 피드백 반영해 기능 개선

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = NC AI가 2일 오디오 생성 플랫폼 '바르코 사운드'를 정식 출시했다. 게임, 영상, 애니메이션 등 콘텐츠 제작에 필요한 오디오를 자동으로 생성하고 편집하는 통합 솔루션이다.

지난 1월 베타 서비스 오픈 이후 국내외 콘텐츠 제작사와 사운드 디자이너들의 피드백을 반영해 기능을 개선했다.

NC AI가 2일 오디오 생성 플랫폼 '바르코 사운드'를 정식 출시했다. 게임, 영상, 애니메이션 등 콘텐츠 제작에 필요한 오디오를 자동으로 생성하고 편집하는 통합 솔루션이다. [사진= NC AI]

가장 주요한 신기능은 '사운드 에이전트'다. 사용자가 자연어로 원하는 작업을 설명하면 에이전트가 의도를 파악해 자동으로 기능을 구동한다. 전문 지식이 없는 기획자나 개발자도 사운드 작업을 진행할 수 있다.

베리에이션 기능도 개선됐다. "금속성이 강하게", "묵직하게" 같은 텍스트 프롬프트나 레퍼런스 오디오를 입력하면 AI가 해당 뉘앙스를 즉시 적용한다.

생성 모델도 업그레이드됐다. 입력된 영상의 움직임과 상황을 분석해 폴리, 사운드 이펙트, 앰비언스 등 여러 요소를 다중으로 생성한다. 생성된 소리는 개별 분리된 멀티트랙 형태로 출력되기 때문에 사용자는 필요한 트랙만 선택하거나 교체할 수 있다.

새로 추가된 '자동 볼륨 믹싱' 기능은 여러 트랙이 동시 재생될 때 AI가 트랙 간 볼륨 밸런스를 자동 조정한다. 별도의 마스터링 과정 없이도 균형 잡힌 사운드를 확보할 수 있다.

오디오 생성 시간도 확대됐다. 기존 최대 20초였던 생성 한도를 60초로 늘렸으며, 향후 최대 120초까지 지원할 계획이다.

NC AI는 기존 작업 환경과의 연동을 위해 전용 데스크톱 앱과 유니티 플러그인도 함께 출시했다. 데스크톱 앱에서 생성한 에셋은 드래그 앤 드롭으로 DAW(디지털 오디오 워크스테이션)에 배치된다. 유니티 플러그인은 유니티 생태계 내에서 검증받은 'Verified solution'으로 등재됐다. 게임 개발자는 엔진 내에서 텍스트나 이미지를 입력해 소리를 즉시 생성하고 프로젝트에 적용할 수 있다.

바르코 사운드는 공식 홈페이지에서 이용 가능하다. 신규 가입자 전원에게 2000 크레딧을 무료로 제공한다.

이연수 NC AI 대표는 "바르코 사운드 정식 버전은 창작자의 작업 과정을 방해하지 않고 최적의 효율을 내는 실무 맞춤형 AI 플랫폼으로 진화했다"며 "앞으로도 지속적인 기술 고도화와 플랫폼 연동을 통해 오디오 창작 생태계의 새로운 패러다임을 제시해 나갈 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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