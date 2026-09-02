부산해경, 전복 예선 실종 6명 구조 총력…1명 사망·1명 구조

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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산해양경찰서는 2일 오후 1시29분께 오륙도 동쪽 약 9㎞ 해상에서 전복된 286t급 예선 '티엔에스캐처호'와 관련해 인근 상선이 외국인 선원 1명을 구조해 인근 항으로 이송했다고 밝혔다.

부산해양경찰서가 2일 오후 1시29분께 오륙도 남동방 약 9km 해상에서 티엔에스캐처 호(286t, 견인용 예선, 승선원 8명 신고)가 전복됐다는 신고가 접수돼 지역구조본부 2단계를 발령하고 수색작업을 벌이고 있다.[사진=부산해양경찰서] 2026.09.02

부산해경에 따르면 사고 선박에는 내국인 6명과 외국인 2명(인도네시아) 등 승선원 8명이 탑승했다. 이 중 외국인 A씨(남·53·인도네시아)가 오후 1시49분께 인근 상선 M호에 의해 구조됐다.

오후 2시14분께 중앙해양특수구조단이 선내에서 선원 B(57)씨를 의식 없는 상태로 발견했다. 해경은 B씨를 연안구조정으로 옮겨 민락항으로 이송했고 대기하던 119구급차를 통해 인근 병원으로 옮겨졌으나 사망 판정을 받았다. B씨의 신원은 병원 이송 후 사진 대조와 지문 확인을 거쳐 최종 내국인 선원으로 확인됐다.

해경은 지역구조본부 단계를 최초 2단계에서 3단계로 격상하고 비상소집에 나섰다. 경비함정과 연안구조정 13척과 항공대, 중앙해양특수구조단 등 가용 가능한 모든 세력을 현장에 투입했다.

해군 광양함과 참수리 고속정, 구축함, 구조함, 소해함 및 항공기 2대, 관공선, 해양재난구조대 등이 실종된 6명에 대한 수색 및 구조에 총력 대응하고 있다.

'티엔에스캐처호'는 이날 오전 10시15분께 부산항 관공선부두에서 출항해 사고 현장에 있는 상선 M호를 예인하러 이동했다. 상선 M호가 티엔에스캐처호 전복 사실을 부산항VTS에 신고했다.

이 선박은 오후 3시27분께 완전 침몰했으며 수심은 약 87m로 확인됐다. 사고 현지 기상 조건은 북서풍 4~6m/s, 파고 1~1.5m, 조류 북동 0.5노트다.

news2349@newspim.com