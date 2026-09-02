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여수세계섬박람회 개막식 대통령·총리 불참…민형배 '직접 요청' 무색

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  • 오는 5일 개막하는 여수세계섬박람회에 대통령과 국무총리가 불참했다.
  • 조직위는 개막식 참석을 요청했으나 정부 고위급 참석은 이뤄지지 않았다.
  • 300만 관람객 목표와 행사 완성도 논란 속 성과가 시험대에 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

713억원 막대한 예산 투입 300만 관람객 '시험대'
수익사업 현재 44억원…'목표액 120억' 40% 수준

[무안·광주·여수=뉴스핌] 조은정 기자 = 오는 5일 개막하는 2026 여수세계섬박람회가 개막을 사흘 앞두고 대통령과 국무총리의 잇단 불참 사실이 알려지면서 국제행사의 위상과 정부 지원을 둘러싼 논란이 커지고 있다.

2일 뉴스핌 취재를 종합하면 여수세계섬박람회 개막식에는 이재명 대통령과 한성숙 국무총리가 모두 참석하지 않는다. 대통령과 총리 대신 행정안전부 장관이 참석할 예정이다.

이날 여수세계섬박람회 조직위원회 관계자는 "현재까지 대통령실로부터 개막식 참석과 관련한 연락을 받지 못한 상태"라며 "지속적으로 대통령 참석을 요청하고 건의드리고 있다"고 말했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김종기 여수세계섬박람회 조직위원회 사무총장이 1일 전남광주 여수시 돌산 진모지구 주행사장 프레스센터에서 행사 준비 상황 관련해 언론 브리핑을 진행하고 있다. 2026.09.01 bless4ya@newspim.com

앞서 이 대통령은 지난 4월 국무회의에서 여수세계섬박람회를 직접 언급하며 준비 상황과 인프라 등에 대한 관심을 보였고 김민석 국무총리 역시 지난 4월 여수를 찾아 박람회 준비 상황을 점검한 바 있다.

민형배 전남광주통합특별시장은 지난달 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 이 대통령에게 직접 개막식 참석을 요청했다.

민 시장은 당시 대통령 참석을 요청하면서 그 이유를 조목조목 제시했다.

여수세계섬박람회가 전남광주통합특별시 출범 이후 첫 국제행사인 데다 대한민국이 섬과 해양의 미래를 세계에 제시하는 무대인 만큼, 대통령이 직접 참석하면 해양강국을 향한 국가적 의지를 대내외에 보여줄 수 있다는 논리였다.

특히 석유화학산업 침체로 어려움을 겪고 있는 여수지역 주민들에게 대통령의 방문 자체가 큰 격려가 될 수 있다는 점도 강조했다. 섬이 생태·역사·문화적 가치를 넘어 기후변화와 인구감소 등 인류가 직면한 문제를 보여주는 공간이라며 국가적 차원의 관심과 지원도 거듭 요청했다.

민 시장은 각 부처와 산하기관에도 관심과 참여를 당부하며 직접 여수를 찾아 박람회를 널리 알려달라고 요청했다. 시설과 전시 준비가 마무리됐고 관람객 수송과 안전대책도 정비하고 있다며 성공 개최를 위한 정부 차원의 지원을 호소했다.

하지만 대통령에 이어 국무총리까지 개막식에 참석하지 않으면서 민 시장이 직접 내세웠던 국가적 상징성과 정부 차원의 지원 필요성이 무색해졌다는 지적이 나온다. 지역에서는 국제행사에 대한 정부의 관심이 기대에 미치지 못한 것 아니냐는 아쉬움도 제기되고 있다.

박람회 자체도 또 다른 시험대에 올랐다. 총사업비 713억원이 투입된 가운데 조직위는 300만명의 국내외 관람객 유치를 목표로 하고 있다. 하지만 현재 입장권 판매 등을 포함한 수익사업 실적은 약 44억원으로 당초 목표 120억원의 40%에도 미치지 못한 것으로 나타났다.

특히 713억원을 투입한 국제행사임에도 행사장 곳곳의 잔디와 시설 관리 상태, 임시형 편의시설 등이 지적되면서 예산 대비 행사장 완성도가 기대에 미치지 못한다는 논란도 일고 있다.

세계 30개국과 국제기구 등이 참여하는 이번 박람회는 5일부터 11월 4일까지 61일간 열린다. 정부의 고위급 불참 논란과 함께 300만 관람객 유치, 투자 대비 성과가 향후 박람회의 성패를 가를 전망이다. 

ej7648@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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