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건보 국고지원, 또 법정 기준 미달…국민 건보료 인상 '압박'

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AI 핵심 요약

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  • 내년도 건보 국고지원 14.4%로 법정 기준에 못 미쳤다.
  • 시민단체는 정부가 20% 지원 의무와 보장성 축소 중단을 요구했다.
  • 지원 미달이 장기화되면 보험료 인상과 의료비 부담이 커진다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내년도 건보 국고지원 비율 14.4%
물가 상승 등 고려하면 사실상 '삭감'
건보료 동결 시 건보 재정 적자 우려
보장성 정책 위협…사의료비 부담↑
건보노조·시민단체 "20% 준수하라"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 내년도 국민건강보험 정부지원 비율이 14.4%로 법정 기준인 20%에 도달하지 못하면서 국민 건강보험료 인상 압박이 심화될 예정이다. 시민단체 등은 정부가 법정 기준을 준수하고 보장성 축소 정책을 중단해야 한다고 거세게 비판하고 있다.

2일 보건복지부에 따르면, 내년도 건강보험 정부지원 비율은 법정 기준인 20%에 도달하지 못할 예정이다.

현행 국민건강보험법과 국민건강증진법에 따르면 정부는 매년 해당 연도 건강보험료 예상 수입액의 20%에 상당하는 금액을 지원해야 한다. 그러나 2007년부터 2026년까지 정부가 법정 비율을 준수한 적은 단 한번도 없었다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

건보공단의 최근 5년간 정부지원금 교부 현황에 따르면, 건강보험 정부 지원 비율은 2020년 14.8%, 2021년 13.8%, 2022년 13.7%, 2023년 13.5%, 2024년 14.5%, 2025년 14.3%, 2025년 14.2%로 15%조차 도달하지 못했다.

이재명 대통령은 지난 7월 청와대에서 '지역·필수·공공의료 간담회'를 열고 건강보험 국고 지원 의무를 지키지 않는다는 지적에 공감의 의사를 밝혔다. 그러면서 문제를 수정해야 한다고 지시했다. 그러나 내년 건강보험 국고지원은 13조8000억원으로 14.4%에 그쳤다.

건보 국고지원 비율이 또다시 법정 기준에 도달하지 못하자 국민건강보험노동조합과 의료민영화저지와무상의료실현을위한운동본부(본부) 등 시민단체는 반발에 나섰다. 친기업 성장에만 예산을 투입하고 서민의 삶은 외면하고 있다는 지적이다.

건보노조는 "2026년 대비 약 1조원 증가한 금액"이라며 "지원율은 2026년 14.2%에서 0.2% 늘어났다"고 지적했다. 노조는 "물가인상률과 의료수가 인상률을 고려하면 사실상 국고지원을 감액한 것"이라고 비판했다.

본부는 "기업·중소기업·에너지 분야 지출 예산은 29.7% 늘어 증가율이 가장 높다"며 "내년 미래대응기금 수입도 애초 예상했던 100조를 훨씬 뛰어넘는 162조3000억원인데 이 가운데 104조4000억원은 당장 사업에 쓰지 않고 여유 자금으로 적립한다고 한다"고 지적했다.

본부는 "여유 자금의 한 해 이자만 해도 3조원"이라며 "이자에 해당하는 금액만 건강보험 국고지원에 써도 약 18.6%에 달한다"고 지적했다. 본부는 "이 정도의 성의조차 보이지 않는 것은 이 대통령의 약속이 그저 허언이었다는 뜻"이라고 평가했다. 

건강보험 국고 지원 촉구 [사진=무상의료운동본부]

국고지원율 20% 기준에 미치지 못하는 상태가 장기화·지속될 경우 국민의 건강보험료 인상은 압박받을 수 밖에 없다. 고령화 심화와 의료 수가 인상으로 재정 지출이 급증하는 상황에서 국고지원이 미달하면 보험료율을 인상해야 하는 직간접적 압박이 커지기 때문이다. 건강보험료가 동결되면 건강보험 재정 당기수지의 적자 전환 속도가 빨라져 진퇴양난의 사태가 벌어진다.

지난 8월 21일의 건강보험정책심의위원회(건정심) 소위 자료에 따르면, 2026년 7월 말 기준 당기수지 3644억원 적자는 연도 말 2조8374억원으로 급증할 전망이다. 누적수지도 27조3844억원으로 줄었다.

재정 여력이 줄어들면 결국 피해는 국민 몫이다. 환자 의료비 부담을 줄여주는 보장성 확대 정책을 추진하기 어려워져 비급여의 급여화 축소, 신약 건강보험 적용 지연 등이 불가피하다.

건보노조는 "복지부는 9일로 예정된 건정심에서 2027년 건강보험료율 동결을 추진하는 것으로 알려졌다"며 "물가 상승과 의료수가 인상률을 외면한 채 진행되는 보험료 동결은 건강보험 보장성을 무너뜨리고 결국 국민에게 더 큰 사의료비 부담이라는 부메랑으로 돌아올 뿐"이라고 강조했다.

이어 "정부는 법에 명시된 국고지원 20%를 이행해야 한다"며 "정치적 고려에 기반한 건강보험료 동결 논의를 재고하고 건강보험 제도의 지속 가능성을 위한 합리적 재정 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다. 이어 "보장성 축소와 국민의료비 증가를 초래하는 모든 시도를 철회하라"고 촉구했다.

sdk1991@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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