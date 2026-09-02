신동아건설, 채정섭 신임 대표이사 취임...2인 대표체제

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한양·보성산업·솔라시도 대표이사 등 역임

청라시티타워·새만금 개발사업 이끌어내

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 신동아건설은 2일 채정섭 전 보성그룹 계열 대표를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

신동아건설은 채 신임대표 취임으로 기존 김세준 대표이사와 각자 대표체제로 전환한다.

채정섭 신동아건설 신임 대표이사가 2일 취임식을 가졌다. [사진=신동아건설]

채 대표는 전남 담양 출신으로 1992년 보성건설(현 한양 모그룹)에 입사한 후 개발사업, 건축영업, 경영기획 등 건설업 핵심 요직을 거쳤다.

그는 2018년부터 (주)한양, 보성산업, 솔라시도 등 대표이사를 역임해 청라시티타워, 청라국제금융단지, 새만금 관광·레저 개발사업, 해남 기업도시 '솔라시도' 개발 등을 성공적으로 이끌었다.

채 대표는 이날 취임사에서 "풍부한 현장 경험과 추진력을 바탕으로 회사의 지속 성장을 견인하겠다"며 "최근 건설업계가 처한 위기에 맞서 임직원 모두 같은 방향을 바라보며 한마음으로 뛰자"고 당부했다.

신동아건설은 각자 대표체제 구축으로 신속하고 전문적인 의사결정 체계를 마련해 경영 전문성 강화와 조직 안정, 신성장 동력 확보에 나설 계획이다.

krawjp@newspim.com