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대어도 없고 수익도 없다…'묻지마 청약' 사라진 IPO 시장

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  • 공모주 시장에서 8월 IPO와 청약 열기가 식었다.
  • 신규 상장 6곳에 그쳤고 상장 후 수익률도 부진했다.
  • 9월 이후 대어 상장과 제도 개선으로 회복 기대다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공모가 대비 월말 평균 수익률 -23.6%
기관 의무보유확약도 한 자릿수
9월 IPO 반등 전망…11월 제도 변화 바탕 무신사 등 상장 가시화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 공모주 시장에서 이른바 '묻지마 청약'이 사라지고 있다. 대어급 기업의 부재에 더해 상장 후 주가 부진이 반복되면서 기관투자자의 의무보유확약과 투자자들의 청약 열기가 빠르게 식는 모습이다.

2일 유진투자증권에 따르면 지난달 신규 상장사는 6곳으로, 1999~2025년 8월 평균인 10개와 최근 5년 평균인 12개를 크게 밑돌았다. 상장 후 주가 흐름도 부진했다. 8월 신규 상장사의 공모가 대비 시초가 평균 수익률은 9.0%로 올해 들어 가장 낮았으며, 월말 기준 공모가 대비 평균 수익률은 -23.6%까지 떨어졌다.

상장 후 주가가 힘을 쓰지 못하면서 기관투자자들의 공모주 장기 보유 심리도 약해지고 있다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 8월 상장 기업들의 기관투자자 의무보유확약 신청 비중은 대부분 한 자릿수에 그쳤다. 기도산업은 의무보유확약을 신청한 기관투자자가 없었고, 딜리셔스와 케이앤에스아이앤씨도 각각 0.1%, 0.8%에 불과했다.

의무보유확약은 공모주를 배정받은 기관투자자가 상장 이후 일정 기간(15일~6개월) 주식을 매도하지 않겠다고 약속하는 제도다. 금융투자협회 규정에 따라 일반기관투자자의 잠재 배정 물량 중 40% 이상은 의무보유확약을 한 기관에 우선 배정된다.

문제는 최근 공모주 시장에서 상장 이후 주가가 공모가를 밑도는 사례가 잇따르면서 기관투자자 입장에서도 장기간 주식을 보유할 유인이 약해지고 있다는 점이다. 의무보유확약을 하지 않은 기관은 상장 직후 보유 물량을 처분할 수 있지만, 확약을 한 기관은 약속한 기간 동안 매도가 제한된다. 공모가를 밑도는 종목이 늘어날수록 기관으로서는 확약에 따른 부담이 커질 수밖에 없다.

기관의 확약 비중이 낮아질 경우 주관 증권사의 부담도 커진다. 의무보유확약 물량이 기준에 미달하면 대표주관사가 공모주식의 1%를 공모가에 인수해 6개월간 의무 보유해야 하기 때문이다. 공모주 투자심리 위축이 기관의 확약 감소로 이어지고, 다시 주관사의 부담 확대로 연결되는 구조다.

다만 9월부터는 공모주 시장의 분위기가 다소 개선될 가능성이 제기된다. 지난달 말 기준 기관 수요예측을 마치고 상장을 추진하고 있는 기업은 2곳이며, 이를 포함해 9월 상장을 목표로 진행 중인 기업은 총 11곳이다. 현재 수요예측을 진행하고 있는 기업도 16곳에 달한다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "9월 이후 IPO 시장은 점차 회복세로 전환될 것"이라며 "올해 9월 IPO 예상 기업 수는 9~11개 수준으로 과거(1999~2025년) 동월 평균인 6개 기업 대비 높은 수준을 예상한다"고 말했다. 이어 "예상 공모금액은 4000억~4500억원, 예상 시가총액은 2조1000억~2조7000억원 수준을 보일 것으로 추정된다"며 "이는 역대 동월 평균 대비 높은 수준"이라고 덧붙였다.

제도 변화도 시장의 분위기를 바꿀 변수로 꼽힌다. 오는 11월부터 시행되는 사전 수요 예측 및 코너스톤 투자자 제도는 증권신고서 제출 전 예비 상장기업과 주관사가 기관투자자의 투자 수요를 미리 파악하고, 6개월 이상 보호예수를 조건으로 공모주 일부를 사전에 배정할 수 있도록 하는 제도다. 금융위원회는 사전에 확인된 기관 수요를 공모가 산정에 반영해 적정한 공모가 형성을 유도하고, 상장 초기 주가 변동성도 완화할 수 있을 것으로 보고 있다.

강영훈 삼성증권 연구원은 "11, 12월은 전통적인 IPO 성수기로 상장 종목이 증가하는 시기"라며 "사전 수요 예측 및 코너스톤 투자자 제도 도입 등 공모 관련 제도 개선과 무신사, 메가존클라우드, 리벨리온 등 올해 말 또는 내년 초 상장을 추진할 유니콘 종목들도 점차 가시화되면서 투자자들의 공모주 투자 관심 역시 점차 확대될 것으로 예상한다"고 내다봤다.

rkgml925@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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