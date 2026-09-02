中企 재직자 우대저축공제 가입 4만명...5년 만기 최대 3980만원

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4만명 이상 가입한 저축공제

기업 납입액 비율 선택권 확대

제도 확산 및 가입 활성화 계획

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소기업 재직자의 자산 형성과 장기근속을 지원하는 '중소기업 재직자 우대 저축공제' 가입자가 4만명을 넘어섰다.

중소벤처기업진흥공단은 2024년 10월 출시한 우대저축공제 가입자가 4만명을 돌파했다고 2일 밝혔다.

2일 서울에서 우대 저축공제 기관 협의회가 진행됐다 [사진=중소벤처기업진흥공단] 2026.09.02 jongwon3454@newspim.com

우대저축공제는 재직자가 매월 10만~50만원을 저축하면 기업이 납입액의 20%를 추가로 지원하고 은행이 최대 연 4.5%의 우대금리를 제공하는 정책금융 상품이다. 월 50만원씩 저축하면 금리 4.5% 기준 5년 만기에 약 3980만원을 받을 수 있다.

중진공은 이날 중소벤처기업부와 IBK기업·하나·KB국민·NH농협은행 관계자들이 참석한 가운데 서울에서 기관협의회를 열고 가입 확대 방안을 논의했다.

기업 납입액 비율은 현행 20%에서 기업이 20% 또는 40% 중 선택할 수 있도록 상품 구조를 개선할 계획이다. 협약은행 지역본부와 중진공 지역본·지부 간 협업을 강화하고 중견·대기업과 연계한 상생 협업형 공제상품도 확대한다.

조한교 중진공 인력성장이사는 "중기부 및 금융기관과 협업해 가입 활성화와 제도 확산을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com