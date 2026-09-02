李대통령 "성별 관계없이 공정한 기회 보장하는 대한민국 만들 것"

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양성평등주간 맞아 "불합리한 관행과 장벽 하나씩 걷어내겠다"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 2일 양성평등주간을 맞아 "성별에 관계없이 공정한 기회를 보장받고, 자신의 노력과 역량을 온전히 펼치며, 정당한 대우를 받는 성평등 대한민국을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "9월 1일부터 7일까지는 양성평등주간"이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 1일 청와대 본관에서 38회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.01 [사진=청와대]

이 대통령은 "우리 사회는 성평등을 향해 꾸준히 걸어왔다"면서도 "아직 가야 할 길이 남아 있다"고 했다.

이어 "진정한 성평등은 성별을 이유로 그 누구도 차별받거나 배제되지 않는 세상"이라며 "일상에 남아 있는 편견을 걷어내고, 서로의 다름을 존중하며, 모두가 동등한 권리를 누리는 사회를 만들어야 한다"고 강조했다.

그러면서 "국민 여러분께서 성평등을 삶 속에서 더 넓고 더 깊게 체감하실 수 있도록, 정부는 관련 제도와 정책을 더 세심히 살피고 불합리한 관행과 장벽을 하나씩 걷어내겠다"고 약속했다.

이 대통령은 앞서 성평등가족부 장관 후보자로 용혜인 기본소득당 의원을 지명했다.

the13ook@newspim.com