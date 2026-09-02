'억대 뒷돈 수수' 우제창 前의원, 대법서 징역형 확정

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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고속도로 방음벽 공사 로비 명목으로 수억 원대의 뒷돈을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 우제창 전 국회의원이 2일 대법원에서 징역형을 확정받았다.

대법원 3부(주심 오석준 대법관)는 이날 오전 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재), 변호사법 위반 혐의로 기소된 우 전 의원에게 징역 4년 및 추징금 9억5661만 원을 선고한 원심을 확정했다.

고속도로 방음벽 공사 로비 명목으로 수억 원대의 뒷돈을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 우제창 전 국회의원이 2일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 사진은 대법원. [사진=뉴스핌 DB]

우 전 의원은 2021년부터 지난해 초까지 경기 용인시 보평역 한 지역주택조합 영동고속도로 방음벽 공사와 관련해 A건설업체 대표 측으로부터 9억9000만 원을 수수한 혐의로 기소됐다.

열린우리당·통합민주당 소속으로 국회의원을 지낸 우 전 의원은 2024년 제22대 총선에서 무소속으로 경기 용인갑 선거구에 출마한 바 있다.

1심은 우 전 의원에게 징역 3년 6개월 및 추징금 8억8800만 원을 선고했다. 2심은 1심의 일부 무죄 판결을 유죄로 뒤집고 우 전 의원에게 징역 4년과 추징금 9억5600만 원을 선고했다.

대법원은 이날 우 전 의원 측의 상고를 기각하고 원심을 확정했다.

hong90@newspim.com