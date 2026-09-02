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국채금리發 충격파, 9월 美증시 덮치나…AI주 '고금리 복병'

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  • 글로벌 금리 급등에 1일 뉴욕증시가 하락했다
  • 유가 상승과 물가 우려로 연준 인상 가능성도 커졌다
  • AI·기술주는 높은 밸류에이션 탓에 타격이 컸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 10년물 4.8% 육박에 주식시장 긴장…높은 밸류에이션 기술주 직격탄 우려
유가·인플레·재정 우려에 주요국 중앙은행 '금리 인상' 베팅 확산
8월 랠리 뒤 맞은 9월…연준 인상 가능성이 증시 방향 가를 듯
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 글로벌 국채금리 급등세가 주식시장으로 번지면서 9월 뉴욕증시에 경고등이 켜졌다. 특히 미래 성장에 대한 기대를 주가에 선반영해 밸류에이션이 높아진 인공지능(AI)·기술주가 금리 상승의 직격탄을 맞을 수 있다는 우려가 커지고 있다.

여기에 중동발 유가 급등이 인플레이션 우려를 다시 키우면서 시장의 관심은 단순한 '금리 인하 기대 후퇴'를 넘어 실제 금리 인상 가능성으로 옮겨가고 있다.

미 연방준비제도(연준)뿐 아니라 주요국 중앙은행의 긴축 가능성이 동시에 부각되면서 위험자산 전반의 재평가 가능성이 제기된다.

◆ 금리 오르면 주식은 왜 흔들리나…AI·성장주부터 타격

채권금리 상승이 주식시장에 부담이 되는 가장 직접적인 이유는 기업의 자금조달 비용이 높아지는 동시에 미래 현금흐름의 현재가치가 낮아지기 때문이다.

특히 AI와 기술주는 당장의 이익보다 미래 성장에 대한 기대가 주가에 더 크게 반영돼 있어 금리에 민감하다. 장기 금리가 높아질수록 먼 미래에 발생할 것으로 예상되는 이익에 적용되는 할인율이 높아지면서 높은 밸류에이션을 정당화하기가 어려워진다.

실제로 1일(현지시각) 뉴욕증시에서는 금리 상승세가 이어지는 가운데 기술주를 중심으로 매물이 출회됐다. S&P500지수는 0.7%, 다우존스30산업평균지수는 0.8%, 나스닥지수는 1% 하락했다.

엔비디아와 아마존, AMD 등 주요 기술주가 약세를 보이며 시장을 압박했다. 미 10년물 국채금리는 4.79%까지 올라 지난해 1월 이후 최고 수준을 기록했다.

LPL파이낸셜의 제프리 부크바인더 수석주식전략가는 미 10년물 금리가 4.3%를 넘어설 경우 S&P500과 국채금리 간 상관관계가 마이너스로 전환되면서 주가에 대한 부담이 커지는 경향이 있다고 분석했다.

문제는 이번 금리 상승이 단순히 경기 회복에 따른 움직임으로만 보기 어렵다는 점이다. 국제유가 상승과 인플레이션 우려, 정부의 대규모 차입, AI 인프라 투자를 위한 기업들의 자금조달 등이 동시에 장기금리를 끌어올리고 있다.

◆ '유가→물가→금리 인상' 경계…연준 인하 기대 대신 인상 베팅 부상

시장에 가장 큰 변화를 가져온 것은 연준의 정책 전망이다.

중동 충돌 여파로 국제유가가 오르면서 인플레이션 재가속 우려가 커진 가운데 케빈 워시 연준 의장은 지난달 28일 잭슨홀 심포지엄 연설에서 물가가 연준의 2% 목표로 돌아가고 있다는 확신이 부족할 경우 추가적인 정책 대응이 필요할 수 있다는 신호를 보냈다.

이후 시장의 셈법이 빠르게 바뀌었다. 로이터에 따르면 워시 의장의 발언 전 약 3분의 1 수준이었던 9월 금리 인상 확률은 이후 3분의 2 수준까지 높아졌다. 시장이 더 이상 '금리 인하가 늦어질 것인가'만을 따지는 것이 아니라 실제 금리 인상 가능성을 가격에 반영하기 시작한 것이다.

글로벌 투자은행들의 전망도 매파적으로 돌아섰다. 바클레이즈는 기존의 연내 금리 동결 전망을 수정해 9월과 12월 두 차례에 걸쳐 각각 25bp씩 금리를 인상할 것으로 예상했다.

이는 주식시장에 특히 부담스러운 시나리오다.

그동안 주가는 경제가 견조한 가운데 연준이 결국 금리를 낮출 것이라는 기대를 상당 부분 반영해왔다. 그러나 유가 상승으로 물가가 다시 오르고 연준이 오히려 금리를 올려야 하는 상황이 현실화할 경우, 주가에 적용되는 할인율 자체가 다시 높아질 수 있기 때문이다.

◆ 8월 랠리 뒤 찾아온 9월…재정·국채 공급 부담까지 가중

더욱이 이번 금리 상승은 미국만의 문제가 아니다. 글로벌 채권시장에서 장기금리가 동시에 오르면서 투자자들의 위험자산 선호를 약화시키는 요인으로 작용하고 있다.

미국에서는 정부 부채가 40조달러를 넘어선 가운데 재정 부담과 국채 공급 확대에 대한 우려가 장기금리를 끌어올리는 요인으로 지목된다. 여기에 AI 산업의 대규모 인프라 투자를 위해 기업들의 차입이 늘어나면서 자금 수요가 채권시장에 추가적인 부담을 줄 수 있다는 분석도 나온다.

이 때문에 시장에서는 연준이 당장 금리를 움직이지 않더라도 장기금리가 높은 수준에서 쉽게 내려오지 않을 가능성을 경계하고 있다. 기준금리보다 장기금리가 더 높은 수준에 머물 경우 기업의 자금조달 비용과 주식의 밸류에이션 부담이 지속될 수 있어서다.

특히 8월까지 이어진 미국 증시 랠리 이후 맞은 9월이라는 계절적 시점도 부담이다. 시장이 이미 높은 밸류에이션을 소화하고 있는 상황에서 금리와 유가라는 새로운 변수가 동시에 악화될 경우 차익실현의 명분이 될 수 있다.

밀러타박의 맷 말리 전략가는 "주식시장은 올해 내내 이러한 움직임을 무시해왔다"면서도 "과거에도 그랬듯 높은 금리는 주식에 영향을 주지 않다가도 어느 순간 영향을 주기 시작한다"고 말했다.

◆ 결국 관건은 美 물가와 연준…'오르는 것보다 얼마나 오래가느냐'

앞으로 시장의 시선은 미국 고용과 물가 지표로 쏠릴 전망이다. 특히 8월 비농업 고용보고서와 물가 지표가 연준의 9월 정책 결정을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다. 고용이 견조한 가운데 물가가 다시 상승하는 모습을 보인다면 금리 인상 전망은 한층 강화될 수 있다.

반대로 유가 상승세가 진정되고 물가 압력이 다시 둔화한다면 최근의 금리 급등세가 일부 되돌려질 여지도 있다.

결국 9월 증시에서 중요한 것은 국채금리가 단순히 얼마까지 오르느냐보다 높은 금리가 얼마나 오래 지속될 것인지, 그리고 실제 금리 인상으로 이어질 가능성이 얼마나 커지는지​가 될 것으로 보인다.

특히 AI주를 중심으로 높은 성장 기대를 선반영한 종목들은 금리 변화에 더욱 민감하게 반응할 가능성이 있다. 채권시장의 재가격이 주식시장으로 본격적으로 전이될 경우 그동안 시장을 이끌어온 AI 랠리에도 새로운 시험대가 될 수 있다는 분석이다.

kwonjiun@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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