광운대역세권 복합개발 내 '파크로쉬 서울원' 768가구 공급

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 도심 내 의료·편의 인프라를 유지하려는 장년층의 주거 수요가 구체화되는 가운데, 서울 노원구 광운대역세권 복합개발사업 부지 내에 주거시설 '파크로쉬 서울원'이 공급된다.

[사진=파크로쉬 서울원 제공]

최근 고령층 및 50·60대 수요자들 사이에서는 외곽 이주보다 도심 인프라 활용을 선호하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있다. 경기연구원이 경기도 내 도시지역 거주 60세 이상 고령자 300명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 응답자의 95.6%가 '가능한 한 현재 집에서 오래 살고 싶다'고 응답했다. KB금융그룹의 '2025 골든라이프 보고서'에서도 80.4%가 기존 동네 거주를 희망했다. 실제로 의료 및 주거 서비스가 결합된 광진구 '더 클래식 500'의 경우 입주 대기 기간이 약 2년에 달하는 등 도심형 주거 시설에 대한 수요가 확인되고 있다.

이러한 수요를 반영해 조성되는 '파크로쉬 서울원'은 입주 연령을 만 60세 이상으로 제한하는 기존 시니어 레지던스와 달리 연령 제한 없이 입주가 가능하다.

입주민에게는 파크하얏트 서울, 안다즈 강남 등 주요 호텔의 운영 방식을 적용한 컨시어지 서비스와 고메드갤러리아가 담당하는 단지 내 식사 서비스가 제공된다. 또한 단지 내 커뮤니티 시설에 서울아산병원 건강검진센터가 조성되며, 서울아산병원 및 노원을지대학교병원과의 업무 협약을 통해 외래 진료 연계와 응급 상황 대응 시스템이 지원된다. 기타 공용 시설로는 요가존, 피트니스, 사우나, 프라이빗 다이닝룸, 오픈 라이브러리 등이 마련된다.

해당 단지가 들어서는 '서울원'은 약 15만㎡ 부지에 주거 시설과 메리어트 서울원 호텔, 아이파크몰, CGV, 업무 및 문화시설을 함께 조성하는 대규모 복합개발 단지다. 교통망으로는 단지 인근 지하철 1호선 광운대역에 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 정차가 추진 중이다.

'파크로쉬 서울원'은 지하 3층~지상 최고 49층, 2개 동, 전용면적 70~80㎡, 총 768가구 규모로 건립된다. 장기일반민간임대주택 방식으로 공급돼 최대 10년간 거주할 수 있다. 주택 수 산정에서 제외되어 취득세, 재산세, 종합부동산세가 부과되지 않으며, 주택도시보증공사(HUG)의 임대보증금 보증 가입이 이뤄진다. 2026년 계약자에 한해 10년간 임대 보증금이 동결된다.

단지 홍보관은 서울시 노원구 마들로 일원에 위치하며, 입주 예정일은 2028년 7월이다.

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