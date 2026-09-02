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경찰청장 또 대행 체제...'1년9개월 공석'에 내부 뒤숭숭·기강해이

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  • 경찰청이 2일 김종철 차장에게 청장 직무대행을 맡겼다
  • 경찰청장 공석이 1년 9개월 넘게 이어지며 조직이 흔들렸다
  • 경찰은 시·도경찰청장 18명 중 14명을 교체했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신임 차장 김종철, 직무대행 맡아…검찰청 폐지 등 격변 속 수장 부재
경찰청장 추측만 난무...이종원 국민안전비서관도 유력 인사로 거론
청장 외부 개방설에 흔들…시·도청장 14명 물갈이로 쇄신 동력 마련

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰 계급 서열 2위인 치안정감 전보 인사가 났지만 14만 경찰 수장인 경찰청장(치안총감)은 1년 9개월 넘게 공석이다. 경찰개혁이라는 중요한 과제가 있는 상황에서 또 직무대행 체제가 이어지며 경찰 조직도 더 흔들리는 상황이다.

2일 경찰청에 따르면 이날부터 김종철 신임 경찰청 차장이 경찰청장 직무대행을 맡는다. 직전까지 직무대행을 맡았던 유재성 경찰청 차장은 이날 오전 이임식을 갖고 자리에서 물러났다. 

서울 종로구 광화문광장에서 근무를 서고 있는 경찰 [사진=뉴스핌DB]

2024년 12·3 비상계엄 후 경찰 조직은 직무대행 체제로 운영 중이다. 조지호 전 경찰청장이 12·3 내란 가담으로 탄핵 소추돼 직무가 정지된 후 이호영 전 차장, 유재성 전 차장이 경찰청장 직무대행을 맡았다. 유 전 차장은 1년 3개월간 직무대행을 맡아 경찰 역사상 가장 긴 대행 기간을 기록했다.

대행 체제가 지속되며 경찰 내부는 뒤숭숭한 분위기다. 경찰청장 장기 공백으로 치안정책 추진이 탄력을 받지 못하는 상황이다. 특히 오는 10월 2일이면 검찰청이 폐지되고 검사의 보완수사권도 사라지는 등 형사사법체계 대변화를 앞두고 있다. 중차대한 시기에 경찰청장 자리가 공석인 상황을 경찰 내부에서는 불안하게 보고 있다.

더욱이 조직 수장 부재는 기강 해이로 번지고 있다. 기강 해이는 광주에서 여고생을 살해한 장윤기 사건의 증거 인멸·은폐 의혹, 제주 실종 사건 허위 종결 등으로 이어졌다.

일선 경찰서의 한 경찰은 "인사 때마다 누가 청장이 될지를 두고 하마평이 돈다"며 "지휘부 교체가 이어지면서 조직의 시선이 현안보다는 다음 인사에 쏠리는 분위기"라고 토로했다. 이어 이 경찰은 "경찰개혁을 추진하려면 책임있게 방향을 제시할 정식 수장이 필요하다"고 강조했다.

또 다른 경찰은 최근 치안정감 승진 인사를 두고 "경찰청장 인선을 위한 인사로 봤는데 정작 경찰청장을 지명하지 않았다"고 말했다. 통상 치안정감 중에서 치안총감을 뽑는다. 치안정감이 차기 치안총감 후보군이다. 때문에 치안정감 승진 인사에 이목이 쏠린다.

경찰청장 인사가 미뤄지며 경찰 안팎에서는 하마평과 추측만 난무한다. 김종철 신임 차장과 고범석 서울경찰청장이 유력 인사로 거론된다. 청와대 파견간 이종원 국민안전비서관도 차기 경찰청장 후보로 꼽힌다.

한발 더 나아가 정치권에서는 경찰청장 자리를 비경찰 출신인 외부에 개방해야 하는 목소리도 나오고 있다. 엎친 데 덮친 격이라 당분간 경찰 조직 안정은 기대하기가 어려운 상황이다.

◆ 시·도경찰청장 18명 중 14명 교체…쇄신·개혁 분위기 우선 시동

경찰 수장이 없는 상황에서 경찰청은 시·도경찰청장 18명 중 14명을 우선 교체했다. 내부 분위기를 쇄신하고 개혁 동력을 마련하기 위해 각 지역 치안을 책임지는 지휘부를 먼저 물갈이한 셈이다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

경찰 내부에서 전례 없는 인사라는 평가도 나온다. 통상 시·도경찰청장은 1년 동안 재임하는데 이번에 반년 만에 인사 이동을 내서다. 신효섭 충북경찰청장은 취임 약 4개월 만에 전북경찰청장으로 이동했다. 이재영 전북특별자치도경찰청장도 취임 약 5개월 만에 경남경찰청장으로 자리를 옮겼다.

경찰은 이번 인사를 내며 향피제를 적용했다고 강조했다. 고향이나 연고지 근무 발령을 막아서 경찰 비위 발생 가능성을 줄인다는 취지다.

경찰청은 "치안감 인사에 뒤이은 후속 인사에서도 경찰업무 신뢰성과 공정성을 강화할 수 있도록 시·도청 청문감사인권담당관을 비롯해 주요 직위에 향피제 적용을 확대해 나가는 등 인사시스템을 정비하겠다"고 설명했다.

한편 경찰청은 전날 경찰청 차장에 김종철 경남경찰청장을, 서울경찰청장에 고범석 전남경찰청장을, 인천경찰청장에 유승렬 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관을 각각 임명했다.

calebcao@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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