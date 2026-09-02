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강세장서 물린 개인 매물 84조…코스피 7000선 막는 '벽' 됐다

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AI 핵심 요약

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  • 개인 매물대가 2일 코스피 상승을 막았다.
  • 코스피는 6588.22로 3.62% 내렸다.
  • 7000선 위 본전 매물과 외국인 부재가 부담이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피 7000~8000선 순매수 49조, 7500 이상에 개인 자금 52% 몰려
지난달 외국인 투자자 9조 순매도, 반도체 투심 회복이 수급 개선 '열쇠'

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 개인 투자자의 매물대가 코스피의 추가 상승을 가로막는 '벽'으로 작용하고 있다. 지수가 7000선을 넘어서면 개인 자금이 본전 회복을 위한 매물로 쏟아지면서 상승 탄력을 제한하는 흐름이 반복되고 있다.

2일 한국거래소에 따르면, 오후 2시 56분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 247.58포인트(3.62%) 내린 6588.22에 거래되고 있다. 이날 코스피는 6625.47로 출발한 뒤 등락을 반복하다 낙폭이 확대되고 있다. 

금융투자업계는 코스피가 당분간 7000선 전후의 박스권에서 움직일 것으로 전망했다. 특히 개인투자자의 매물대를 코스피 지수 상단을 제약하는 주요 요인으로 꼽았다.

iM증권에 따르면, 지난해 10월 강세장 진입 이후 개인투자자의 코스피 순매수는 7000~8000 구간에서 49조1200억원에 달했다. 8000~9000 구간에도 34조4800억원이 쌓였다. 두 구간을 합치면 83조6000억원에 달한다.

최근 고점 이후 흐름만 살펴봐도 개인 매물이 지수 상단에 집중돼 있다. 코스피 7500~8000 구간에서는 9조3800억원, 8000~8500 구간에서는 26조9800억원의 개인 순매수가 누적됐다.

이러한 개인 매물대는 코스피 지수 상단의 수급 저항으로 작용하고 있다. 지난달 말까지 개인은 6500~7000 구간에서 11조8000억원, 7000~7500 구간에서 6조8200억원을 순매도했다. 과거 고점에서 쌓인 물량이 지수 반등 과정에서 차익 실현이나 손절 매물로 출회되는 흐름으로 풀이된다.

이처럼 개인은 코스피 지수가 하락하면 저점 매수에 나서지만 7000선을 넘어 반등하면 매도 물량을 내놓는 흐름을 반복하고 있다. 특히 과거 높은 지수대에서 주식을 매수한 투자자들이 주가 회복을 계기로 매도에 나설 경우 지수 상승을 제한하는 이른바 '본전 매물'이 될 수 있다.

김준영 iM증권 연구원은 "코스피 지수 6000pt 초반과 7500pt 위에 개인 매물이 많이 쌓여 있다"며 "지수가 6500pt를 하회하거나 장중 지수가 밀릴 때 개인의 순매수가 적극적으로 유입되고 7000pt 위에서는 개인 투자자의 매도 압력이 커지는 패턴이 반복되고 있다"고 분석했다.

LS증권도 코스피 7500 이상에서 개인투자자의 매물 부담이 커질 것으로 전망했다.

LS증권이 개인의 주식 순매수에 상장지수펀드(ETF) 순매수와 펀드 가입액을 더해 분석한 결과, 개인투자자가 증시에 투입한 194조원 가운데 100조원이 코스피 7500 이상에서 유입됐다.

이는 전체 자금의 52%에 해당한다. 개인 순매수액만 놓고 보면 전체 128조원 가운데 81조원인 63%가 7500 이상에 집중됐다.

문제는 개인의 매물을 받아줄 외국인 수급이 아직 뚜렷하게 나타나지 않고 있다는 점이다.

과거 외국인의 국내 증시 투자는 한국 수출 증가율과 달러/원 환율, 신흥시장 투자심리 등에 민감하게 움직였다. 하지만 2023년 이후 이들 변수의 설명력이 낮아지고 반도체 투자심리가 외국인 수급에 가장 중요한 변수로 자리 잡았다.

지난 1일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

결국 반도체 투자심리가 회복해야 외국인의 국내 증시 매수세도 본격적으로 살아날 수 있다는 것이다.

신중호 LS증권 리서치센터장은 "상반기 시장 과열에 개인 자금이 일조했다면 하반기에는 그 반작용이 나타날 수밖에 없는 상황"이라며 "반도체 센티가 개선돼야 외국인 수급 개선이 가능할 것"이라고 내다봤다.

iM증권도 외국인 매수가 코스피의 박스권 돌파를 결정할 핵심 변수로 봤다. 8월 원화가 강세를 보였지만 외국인은 국내 증시에서 약 9조원을 순매도했다. 환율 여건이 개선됐음에도 외국인 자금이 돌아오지 않은 것이다.

외국인 수급 회복의 열쇠로 꼽히는 반도체에서도 아직 뚜렷한 반전 신호가 나타나지 않고 있다. 반도체의 12개월 선행 영업이익 추정치는 지난 7월 초 850조원 부근에서 상승세를 멈췄다.

반면 반도체를 제외한 코스피 기업의 12개월 선행 영업이익은 약 360조원까지 올라왔다. 결국 7000선 위에 쌓인 개인 매물을 소화할 외국인 자금이 돌아오기 전까지 코스피는 지수 상승보다 비반도체를 중심으로 한 종목별 순환매가 이어질 가능성이 높다는 분석이다.

김 연구원은 "코스피가 상승하기 위해서는 외국인 수급에 의존할 수밖에 없다는 결론으로 이어진다"며 "외국인 순매수는 AI 진영에서 강력한 내러티브가 나올 경우에 기대해볼 수 있을 것으로 보인다"고 밝혔다.

plum@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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