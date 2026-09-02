BNK부산은행, 지방은행 최초 소상공인 신용평가모형 도입

신용평가모형 활용범위 단계적 확대

하반기 소상공인 담보대출 등에 적용

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK부산은행은 지방은행 최초로 소상공인 특화 신용평가모형(SCB)을 대출상품에 적용했다고 2일 밝혔다.

SCB(Small business Credit Bureau)는 금융위원회가 추진하는 신용평가 체계다. 기존 개인 신용평가 정보에 소상공인의 매출과 상권 정보 등 비금융 정보를 결합해 개인사업자의 특성을 세밀하게 평가한다. 기존 대출심사가 신용평가사의 점수 중심이었다면, SCB는 사업자 정보와 상권분석을 함께 활용해 소상공인의 상환능력과 성장 가능성을 종합적으로 평가하는 방식이다.

[사진= BNK부산은행]

부산은행은 지난 8월 말부터 기존 ONE신용대출 소호중금리대출을 ONE신용대출 소호성장대출로 개편하고 SCB 등급을 활용한 금리 우대를 적용했다. SCB 상위등급 고객에게는 최대 0.3%포인트의 우대금리를 제공한다.

부산은행은 SCB 활용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다. 하반기 출시 예정인 소상공인 전용 담보대출의 심사와 등급별 금리적용에 SCB를 활용하고, 금융위원회가 추진하는 개인사업자 전용 사잇돌대출에도 참여한다. 초기 소상공인부터 안정적인 성장 단계의 사업자까지 사업 단계와 신용 특성에 맞는 금융지원을 확대해 나갈 방침이다.

금융위원회는 8월 말부터 16개 은행권을 대상으로 SCB 모형을 단계적으로 도입할 예정이며, 부산은행은 지방은행 중 가장 먼저 이를 적용했다.

romeok@newspim.com