KB금융, 키아프 서울 3년 연속 리드파트너

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김택상 작가 특별전 개최, 신진작가 지원 프로그램 운영

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹이 오늘(2일)부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 국제아트페어 '키아프 서울 2026'에 리드파트너로 3년 연속 참여한다.

이번 행사에서 KB금융은 김택상 작가와 함께하는 특별전 '별의 축적(A Gathering of Stars)'을 선보인다. 빛과 색을 탐구해온 김택상 작가의 작품을 조명하는 전시로, 어두운 배경에서 작품이 빛처럼 드러나도록 연출하고 소리와 향을 더해 몰입형으로 구성했다.

[사진= KB금융그룹]

유망 신진작가를 소개하는 'KB 아뜰리에' 공간도 운영한다. 지난 4월 화랑미술제에서 'KB스타상'을 수상한 조이스진과 송인욱 작가의 작품을 집중 조명한다. 조이스진 작가는 KB금융과의 캘린더 협업에, 송인욱 작가는 9월 열리는 'KB금융 골든라이프챔피언십' 트로피 제작에 참여한다.

관람객 대상으로는 전문 전시 해설사와 함께 페어를 둘러보는 '프라이빗 아트 도슨트 투어', 아트 인사이트 토크프로그램, 어린이 드로잉 클래스 등을 운영한다.

KB금융 관계자는 "한국 미술의 역동적인 에너지를 세계에 전하는 키아프 서울에 리드파트너로 함께 하게 됐다"며 "국내 예술 생태계의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 파트너가 되겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com