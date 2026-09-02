강원도, 2027년 국비 11조1230억 확보…사상 첫 '11조 시대' 열었다

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전년보다 8630억원·8.4% 증가…SOC·미래산업·정주여건 등 민선 9기 공약 추진 동력

정부안 미반영 사업은 국회 심의 과정서 추가 확보 총력

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 2027년도 정부예산안에 국비 11조1230억 원이 반영돼 사상 처음으로 '국비 11조원 시대'를 열게 됐다고 2일 밝혔다.

이는 도가 설정한 국비 확보 목표액보다 4230억 원을 초과한 규모다. 지난해 확보액보다도 8630억 원, 8.4% 증가했다.

도는 이번 국비 확보가 단순한 예산 규모 확대를 넘어 사회간접자본(SOC) 확충, 미래산업 육성, 정주여건 개선 등 민선 9기 핵심 공약을 추진할 재정 기반을 마련했다는 데 의미를 부여했다. 민선 9기 공약 실현과 관련한 국비도 1조2094억 원이 반영됐다.

강원도청.[뉴스핌 DB] 2023.03.06 onemoregive@newspim.com

분야별로는 복지·보건 분야가 2조9732억원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 안전·행정·기타 분야 2조8566억원, SOC 분야 2조4243억원, 농림·해양·환경 분야 1조3471억원, 경제·산업 분야 1조2234억원 순으로 반영됐다.

문화·관광·체육 분야에는 2984억원이 편성됐다. 도는 2027년도 정부예산 편성 과정에서 정부의 정책 방향과 확장재정 기조에 맞춰 신규 사업을 발굴하고 중앙부처와 기획예산처, 국회 등을 상대로 국비 확보 활동을 전개해 왔다고 설명했다.

정부 심의 막바지에는 우상호 도지사가 박홍근 기획예산처 장관을 직접 만나 주요 현안사업의 필요성을 건의했고 행정부지사와 실·국장 등도 기획예산처 예산 부서장을 방문하는 등 전방위 대응에 나섰다.

지역구 국회의원들도 여야를 가리지 않고 지역 현안 해결과 국비 확보에 협력했다고 도는 전했다.

우상호 도지사는 "이번 성과는 도민을 비롯해 공무원과 지역구 국회의원들이 함께 힘을 보태 이뤄낸 결과"라며 "민선 9기 도정 비전을 실현하는 데 큰 동력이 될 것"이라고 말했다.

이어 "정부안에 반영되지 못한 사업도 지역구 및 강원 연고 국회의원들과 긴밀히 공조해 국회 예산 심의 과정에서 필요한 국비를 반드시 확보하겠다"고 밝혔다.

강원도는 정부예산안이 9월 3일 국회에 제출되는 것을 계기로 이달부터 국회 대응 체제로 전환한다. 오는 9월 14일 당정 예산정책협의회를 시작으로 국회 예산 심의 과정에서 추가 국비 확보 활동에 집중할 계획이다.

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