샤페론 자회사 니즈테크, 싱가포르 법인 설립

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홍콩 진출 3개월 만에 누적 매출 10억원

미국·대만으로 거점 확대



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 샤페론은 자회사 니즈테크가 싱가포르 법인을 설립하고 현지 유통망과 판매 채널 구축에 나선다고 2일 밝혔다.

니즈테크는 홈 헬스케어 브랜드 '휴그랩(Hugrap)'과 스킨케어 브랜드 '뷰드(Vude)'를 앞세워 국내에서 축적한 제품 기획·유통·인플루언서 마케팅 역량을 해외 시장에 적용한다.

올해 상반기 설립한 니즈테크 홍콩 법인은 설립 약 3개월 만에 누적 매출 10억원 이상을 기록했다. 니즈테크는 홍콩을 시작으로 미국, 대만, 싱가포르로 사업 거점을 넓히고 각 거점별로 현지 맞춤형 전략을 적용한다는 방침이다.

니즈테크는 올해 하반기 해외 매출 50억원 이상, 내년 연간 해외 매출 100억원 이상을 목표로 제시했다.

샤페론 로고. [사진=샤페론]

니즈테크의 실적은 샤페론 연결 재무제표에 반영된다. 샤페론은 해외 매출이 늘어날수록 연결 매출 기반이 확대되고, 신약 개발과 기술이전 일정에 따라 실적 변동성이 큰 바이오 사업의 구조를 제품 판매 매출로 보완할 수 있어 사업 포트폴리오 다변화와 손익구조 개선에 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.

해외 진출 방식으로는 현지 법인 설립 후 자사몰을 구축해 기업·소비자 간 거래(B2C) 마케팅을 직접 수행하는 소비자 직접판매(D2C) 방식을 택했다. 현지 고정비를 줄이고 한국 본사에서 온라인 마케팅을 직접 운영하는 구조로, 홍콩과 미국 법인도 같은 방식을 적용하고 있다. 니즈테크는 온라인으로 확보한 현지 고객을 기반으로 향후 현지 대형 브랜드 매장 중심의 오프라인 채널 진출도 추진할 예정이다.

샤페론과 니즈테크는 바이오 연구개발(R&D) 역량과 제품 기획·마케팅·유통 역량을 결합한 '바이오-뷰티' 사업도 진행하고 있다. 샤페론은 자체 개발한 지프로틴결합수용체19(GPCR19) 작용제 기반 난치성 염증 조절 기술과 항염증·항노화 원료 연구개발 역량을 보유하고 있다. 양사는 이를 니즈테크의 제품 개발·유통·마케팅 조직과 연계해 바이오-뷰티 제품 개발과 해외 판매를 추진한다.

니즈테크 관계자는 "해외 법인을 단순한 판매 창구가 아닌 현지 시장을 직접 개척하는 전진 기지로 육성하는 것이 핵심"이라며 "홍콩에서 얻은 경험을 바탕으로 국가별 유통 채널과 마케팅 전략을 정교화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com