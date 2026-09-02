하나은행, 3000억원 규모 '소상공인 안심통장 4호' 출시

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서울시 소상공인·자영업자 최대 2000만원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 서울시 및 서울신용보증재단과 손잡고 자금난을 겪는 소상공인·개인사업자를 위해 3000억원 규모의 금융지원에 나선다.

하나은행은 오는 3일부터 '서울시 소상공인 안심통장 4호'를 출시한다고 밝혔다. 이번 상품은 제도권 금융 이용에 어려움을 겪는 자영업자가 불법사금융으로 내몰리는 것을 막고 긴급 운영자금을 지원하기 위해 마련된 전용 마이너스통장이다.

[사진=하나은행]

지원 대상은 서울시에 사업장을 둔 소상공인과 자영업자다. 이번 4호 상품부터 지원 한도가 기존 1000만원에서 최대 2000만원으로 확대됐다. 업력과 신용점수, 매출액 등을 종합적으로 고려해 지원 대상을 3개 구간으로 세분화한 것도 특징이다.

기존 안심통장 1~3호 이용자의 지원 범위도 넓어졌다. 기존 상품의 보증잔액이 남아 있더라도 추가 지원 요건을 충족하면 기존 한도와 새 한도의 차액 범위에서 추가 신청할 수 있다.

소상공인의 금융비용 부담을 낮추기 위한 혜택도 마련했다. 하나은행은 안심통장 신규 대출 약정 과정에서 발생하는 보증료의 50%를 지원한다. 한도약정수수료와 약정한도미사용수수료도 전액 면제한다.

대출 기간은 1년이며, 최대 5년까지 연장할 수 있다. 실제 자금이 필요한 시점에만 한도를 활용할 수 있는 마이너스통장 방식인 데다 관련 수수료 부담도 없어 소상공인의 유동성 확보에 도움이 될 것으로 하나은행은 기대했다.

신청 절차는 서울신용보증재단 모바일 앱을 통해 진행된다. 3일 오전 9시부터 신청할 수 있으며, 시행 첫 5영업일에는 출생연도 끝자리를 기준으로 한 5부제가 적용된다.

3일에는 1·6, 4일에는 2·7, 7일에는 3·8, 8일에는 4·9, 9일에는 5·0으로 나뉘어 신청할 수 있다. 10일부터는 출생연도와 관계없이 신청 가능하다.

하나은행은 하나원큐 앱을 통한 대출 약정 고객을 대상으로 이벤트도 진행한다. 사전 응모 후 안심통장 4호 약정을 완료한 고객에게 메가커피 아메리카노 기프티콘 4매를 제공한다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 "자금난으로 어려움을 겪는 서울시 소상공인·개인사업자들에게 긴급 운영자금 확보와 금융비용 절감에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 소상공인의 경영 위기 극복과 지역경제 활성화를 위한 맞춤형 포용금융을 지속 확대하겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com