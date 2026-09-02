檢, '장윤기 병합수사 묵살' 박성수 전 국수본부장 불구속 기소

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검찰, 전 국수본부장과 국수본 실무진들 재판 넘겨

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 검찰이 장윤기의 스토킹·강간 혐의를 숨길 목적으로 병합수사 요청을 묵살하고 분리수사를 지시했다는 의혹을 받는 박성주 전 국가수사본부장 등 국가수사본부(국수본) 실무진들을 재판에 넘겼다.

광주지검(전담수사팀장 부장검사 김봉진)은 2일 박 전 본부장과 전 국수본 강력범죄수사과장 대행(현 강력범죄수사계장) B경정, 전 국수본 여성청소년범죄수사과장 C총경, 현 국수본 여성청소년범죄수사과 성폭력범죄수사계장 D경정등 4명을 직권남용 권리행사 방해죄로 불구속 기소했다고 밝혔다.

박성주 경찰청 국가수사본부장 [사진=뉴스핌DB]

앞서 장윤기는 2024년 4월부터 함께 식당에서 일하던 외국인 여성 A씨를 스토킹하다 올해 5월경 여성의 주거지에 침입해 강간·감금했다. 이후 A씨가 피해 사실을 식당 주인에게 알리자 장씨는 칼을 소지한 채 A씨 주거지에서 배회했고, A씨는 112에 스토킹 신고했다.

당시 광산서 소속 경찰관은 A씨의 목 부위에 상처를 발견했음에도 A씨가 사건 접수를 원하지 않는다는 이유로 장 씨에게 현장 종결 조치하고 '사후 콜백'도 하지 않아 스토킹 사건 매뉴얼을 어겼다. 이후 장씨가 일면식 없는 이채원 양을 살해하는 사건이 발생했다.

사건 발생 후 박 전 본부장은 경찰이 스토킹 신고에 부실 대응했다는 사실이 알려질 경우 '적절하게 대응했다면 막을 수 있었던 살인사건'이라는 비판이 대두될 것을 인지해 B경정에게 '강간 사건은 조용히', '오픈되지 않게 하라', '살인 사건과 스토킹·강간 사건은 각각 따로 해라'고 지시했다.

박 전 본부장의 지시에 따라 국수본은 광산서 수사팀의 수차례에 걸친 두 사건의 병합 수사 및 병합 송치 건의를 모두 묵살했다. 이에 따라 장씨는 단순 살인 혐의로만 검찰에 구속 송치됐다.

검찰은 "이 사건에서는 박 전 본부장 등이 실체적 진실 규명 등 정당한 목적이 아닌 경찰 조직의 과오 은폐, 여론 비난 및 질책 회피 등을 목적으로 수사지휘권을 행사하여 정당하게 진행되던 수사를 가로막았다"고 주장했다.

그러면서 "실제로 박 전 본부장 등이 의도한 대로 상당 기간 스토킹·강간 사건에 대한 초동조치 미흡 및 그와 '살인 사건' 발생 간의 관련성이 은폐됐다"고 지적했다.

검찰은 "이 사건이 향후 유사한 방식의 수사 개입을 차단하고 일선 수사기관의 정당한 수사권 행사를 보장하는 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로 피고인들에게 실체적 진실에 입각한 국가형벌권이 적정히 실현될 수 있도록 공소유지에 만전을 기할 예정"이라고 밝혔다.

100wins@newspim.com