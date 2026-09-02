폴 바셋서 영화 '더 드라마' 시사회…김태호 PD와 진행

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 폴 바셋이 오는 4일 폴 바셋 코리아나호텔점에서 9일 개봉 예정인 영화 '더 드라마'의 개봉 전 시사회와 관객과의 대화(GV)를 진행한다.

폴 바셋 슬로우 커피 클럽 '스크린 타임'. [사진= 매일유업]

이번 행사는 폴 바셋의 커피 문화 캠페인 '폴 바셋 슬로우 커피 클럽'의 일환으로 영화 배급사 워터홀컴퍼니와 함께 기획했다. 카페에서 개봉 전 영화 시사회와 GV까지 진행하는 것은 이례적인 시도다. 행사에는 '더 드라마' 배급에 참여한 김태호 PD가 참석해 직접 만든 커피를 제공하고 영화 상영 후 관객과 이야기를 나눌 예정이다.

'폴 바셋 슬로우 커피 클럽'은 커피 한 잔과 함께 온전한 휴식을 즐기는 느린 커피 문화 캠페인으로 2025년부터 진행해왔다. 올해는 '스크린 타임'을 주제로 짧고 빠르게 소비하는 콘텐츠에 익숙해진 일상에서 벗어나 한 편의 영화를 온전히 감상하고 생각을 나누자는 취지를 담았다.

영화 '더 드라마'는 카페에서 우연히 만난 엠마와 찰리의 이야기로 시작되며, 두 사람은 결혼을 앞두고 예상치 못한 질문과 마주하게 된다.

폴 바셋 관계자는 "숏폼을 짧게 소비하는 것이 일상이 된 요즘, 한 편의 이야기에 온전히 집중하고 서로의 생각을 나누는 시간이 더욱 의미 있다고 생각했다"며 "좋은 영화 한 편이 새로운 대화를 시작하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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