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[뉴스분석] "실력 있는 청년 워킹맘 맞춤형 인재"...용혜인 진가 봐야 한다는 與

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  • 민주당과 범진보가 2일 용혜인 후보를 엄호했다
  • 비례대표 유지 논란은 청문회에서 검증하자고 했다
  • 용 후보자는 우려를 듣고 청문회서 소통하겠다 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"2030 여성 대변한 인재"…민주, 정책 역량 강조

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 둘러싼 '비례대표 의원직 유지' 논란과 과거 정치 행보에 대한 야권의 공세가 거세지는 가운데, 더불어민주당과 범진보진영이 정책 역량을 앞세워 적극적인 엄호 사격에 나섰다.

민주당 지도부는 용 후보자에 대한 각종 논란에 대해 "인사청문회에서 검증할 사안"이라고 선을 그으면서, 용 후보자의 정책 역량과 정치적 경험을 강조하고 나섰다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문을 듣고 있다. 2026.09.02 kunjoo@newspim.com

◆"일하는 워킹맘이자 청년 정치인"…與 의원들, '맞춤형 인재' 강조

김민석 민주당 대표는 용 후보자의 과거 행보를 두고 우려가 제기되는 데 대해 "사안 하나하나에 대해서 지금 예단하거나 할 필요는 없다고 생각한다"고 했다.

김 대표는 지난달 31일 당 최고위원회의에서도 "당은 새롭게 참여하시는 특별히 진보·개혁연대의 영역에 있는 내각 후보자들이 잘 안착하시고 개인의 정치적인 소신과 또 정부로서의 정치적·정책적 입장을 잘 펼쳐가실 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 했다.

최민희 더불어민주당 최고위원은 전날(1일) SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 용 후보자의 비례대표 국회의원직 유지 논란에 대해서 "비례를 사퇴하고 장관직으로 가는 건 법적 구속사항이 아니다"라며 "곧 청문회 때 국민들께서 용혜인 내정자의 해명을 들어보고 판단하셔도 늦지 않다"고 했다.

최 최고위원은 최고위원회의에서도 "90년대생 용혜인 후보는 일하면서 아이 키우고, 언제 어디서나 야무지고 똑 부러지게 자기 입장을 밝히는 당찬 여성 인재"라며 "21·22대 국회의원 하면서 여성가족위원회에서도 활동했고, 생활동반자법 등을 앞장서서 추진해 온 맞춤형 인재"라고 했다.

서미화 최고위원은 이자리에서 "용 후보자에 대한 네거티브가 도를 넘고 있다"며 "국회의원으로서 의정 활동과 국무위원으로서 대통령을 보좌하고 부처를 이끄는 일은 상당히 차이가 있다. 정책적 역량과 그간 걸어온 길에 대해선 청문회를 통해서 검증하면 된다"고 옹호했다.

이어 "재선 국회의원으로서 용 의원은 실력과 청년 정치인으로서의 경험, 워킹맘이자 청년으로서 의식과 감수성에서 누구보다도 부족하지 않은 분"이라며 "검증할 것은 제대로 검증하되 근거 없는 낙인과 혐오 정치만큼은 멈춰야 한다"고 강조했다.

전용기 최고위원은 "성평등가족부를 바라보는 국민들의 시선에는 기대와 함께 우려도 존재한다"면서 "그 목소리 역시 가볍게 여기시지 않으실 후보자"라고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 첫 출근하고 있다. 2026.09.02 kunjoo@newspim.com

◆조국혁신당도 지원사격…용혜인 "청문회서 국민과 소통할 것"

국회 성평등가족위원회 소속 민주당 의원들도 용 후보자의 강점으로 2030 여성과 진보·개혁 진영을 대변해 온 정치적 선명성을 꼽았다.

성평등위 소속 한 민주당 의원은 기자와의 통화에서 "2030 여성들의 목소리와 개혁·진보의 목소리를 힘차게 낸 사람이고, 비례 재선도 본인의 능력을 인정받아 된 것이라고 본다"며 "대통령의 인사권은 존중받아야 하는 것이고, 중진 의원들도 젊은 의원들을 보며 배울 점이 많다고 생각한다"고 말했다.

또다른 의원은 "디지털 성범죄와 친밀한 관계 범죄 등 현안을 잘 이해하고 있고 국회 활동과 육아를 병행해 온 워킹맘으로서 당사자들을 충실히 대변할 수 있을 것"이라고 기대했다.

진보진영에서도 용 후보자에 대한 기대의 목소리가 나왔다.

조국혁신당 소속 한 의원은 기자와의 통화에서 "(용 후보자는) 성평등 정책이나 입법, 사회 문제에 대해 누구보다도 선명하게 목소리를 잘 내왔던 의원이라는 점에서 의미있는 인선이라고 생각한다"고 했다.

이어 "30대 워킹맘이고 여성이란 점이 일각에서 젠더 갈라치기 수단으로 악용되는 부분이 개탄스럽다"며 "조롱보다 온전하게 성평등가족부를 잘 이끌지 정책적인 검증에 중심을 뒀으면 좋겠다"고 했다.

정치권 한 관계자는 "이번 시험대를 잘 거치면 진보 진영에서 '포스트 심상정' 정도의 정치인으로 성장할 자질을 갖췄다"며 용 후보자에 대한 애정을 드러냈다.

용 후보자는 이날 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근했다.

그는 "많은 걱정과 우려가 있다는 것을 잘 알고 있다"며 "제가 듣고 또 듣겠다. 국민께서 정부를 필요로 하는 곳에 언제나 성평등부가 가장 먼저 있겠다"고 말했다.

비례의원직 사퇴 요구에 대해선 "(인사) 청문회라는 것이 단순하게 혼자 얘기하는 공간이 아니라, 국민과 함께 소통하는 공간이라는 것을 잘 알기에 청문회 잘 준비하며 제 생각을 정리해 전달드릴 수 있게 하겠다"고 했다. 

allpass@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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