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'쩐의 전쟁 반도체' , 中 IPO 조달 192%증가 근 절반이 반도체

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AI 핵심 요약

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  • 중국 A주 IPO가 올해 1~8일 104개사 상장으로 회복했다
  • 반도체·장비 10개사가 조달액의 42.5%를 가져갔다
  • 창신과기 대형 IPO로 안후이성이 조달액 1위에 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 A주 기업공개(IPO) 시장이 올해 들어 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 특히 전체 IPO 조달자금의 40% 이상이 반도체·반도체 장비 업종에 집중되면서 중국 자본시장이 '신질생산력(新质生产力)'으로 대표되는 첨단산업에 자금을 집중 투입하고 있는 것으로 나타났다.

2일 중국 경제매체 차이롄서(财联社)에 따르면 올해 1~8월 중국 A주 시장에서는 104개 기업이 IPO를 통해 상장했다. 이는 지난해 같은 기간보다 55.22% 증가한 규모다. 이들 기업이 조달한 자금은 1918억7800만 위안(약 37조원)으로 전년 동기 대비 무려 192.44% 급증했다. 지난해 연간 IPO 조달액 1317억7100만 위안을 이미 크게 넘어섰다.

특히 자금 조달의 쏠림 현상이 두드러졌다. 윈드(Wind) 자료에 따르면 올해 IPO 시장에서 반도체 및 반도체 장비 업종 10개 기업이 조달한 자금은 모두 815억5200만 위안으로 전체 IPO 조달액의 42.5%를 차지했다. 올해 A주 IPO 자금의 10개 중 4개 이상이 반도체 산업으로 흘러간 셈이다.

반도체에 이어 기술 하드웨어·장비가 326억5400만 위안, 공공사업 245억 위안, 자본재 176억3300만 위안, 소재 146억4400만 위안, 자동차 및 부품 100억6300만 위안 순이었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=사진=바이두.  2026.09.02 chk@newspim.com

증시별로는 상장 기업 수와 조달액에서 뚜렷한 차이를 보였다. 베이징증권거래소에는 53개사가 상장돼 전체의 절반 이상을 차지했지만 조달액은 181억5000만 위안에 그쳤다. 반면 과학기술혁신판(科创板)은 17개사가 상장했음에도 975억3300만 위안을 조달해 전체 시장에서 가장 많았다. 기업당 평균 조달액은 57억3700만 위안으로 베이징증권거래소의 약 17배에 달했다.

올해 최대 IPO는 중국 메모리 반도체 기업 창신과기(长鑫科技)였다. 창신과기는 과학기술혁신판 상장을 통해 666억700만 위안을 조달했다. 이에 따라 기업 소재지인 안후이성이 올해 IPO 조달액 1위 지역으로 올라섰다. 안후이는 6개 기업이 상장해 총 722억7900만 위안을 조달했다.

상장 기업 수에서는 저장성이 23개사로 1위를 차지했다. 이어 장쑤성 21개사, 광둥성 15개사 순이었다. 광둥성의 IPO 조달액은 472억5200만 위안으로 안후이에 이어 2위였다. 창신과기의 대형 IPO가 안후이성의 순위를 단숨에 끌어올린 것이다.

IPO 시장 자체도 회복세가 뚜렷하다. 올해 신규 IPO 심사 접수 기업은 245개로 전년 대비 36.11% 증가했고, 심사 중인 기업도 415개로 43.6% 늘었다. 반면 심사 종료 기업은 57개로 지난해보다 33개 감소했다.

시장에서는 이를 단순한 IPO 물량 회복이 아니라 첨단 제조업과 반도체 등 중국이 전략적으로 육성하는 산업에 자본시장의 자금이 집중되는 구조적 변화로 평가하고 있다.

특히 지방정부 산업펀드와 첨단산업 공급망, 자본시장을 결합해 유망 기업을 육성하는 방식이 확산되면서 지역 간 자본 유치 경쟁도 기존 전통 제조업에서 '하드테크' 산업 중심으로 이동하고 있다는 분석이다.

 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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