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조정식 의장, 민생입법 전략회의 첫 가동…"국회, 민생현안에 즉시 응답해야"

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  • 조정식 국회의장이 2일 민생입법 전략회의를 열었다.
  • 국회는 민생현안과 입법과제를 선제 발굴하기로 했다.
  • 여야 논의 법안은 본회의 통과까지 지원하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

19개 위원회 수석전문위원 참석해 주요 민생현안·입법과제 점검

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조정식 국회의장이 국민의 삶과 직결된 민생현안을 선제적으로 발굴하고 주요 입법과제를 체계적으로 관리·통과시키기 위한 '민생입법 전략회의'를 본격 가동했다.

국회는 조 의장이 2일 제1차 민생입법 전략회의를 개최했다고 밝혔다.

조정식 국회의장이 지난 1일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제01차 본회의 개회식에서 개회사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 회의는 조 의장이 취임 당시 약속한 매월 '민생입법처리주간' 운영을 뒷받침하고, '우리 삶을 바꾸는 민생효능 국회'를 실현하기 위한 협의체 성격으로 마련됐다.

민생입법 전략회의는 각 상임위원회별 주요 현안과 입법과제를 종합적으로 살펴보고, 이를 실제 법안 처리로 연결해 국민이 체감할 수 있는 입법 성과를 내는 데 목적을 두고 있다.

국회는 이를 위해 상시적인 현안 발굴과 신속한 현안 공유를 위한 체계를 구축했다. 위원회별로 중요성과 시의성이 높은 과제를 중심으로 민생입법 전략회의를 정례적으로 개최할 방침이다.

이날 첫 회의에는 19개 위원회 수석전문위원들이 모두 참석했다.

회의에서는 최근 주요 현안으로 부각된 주식시장 변동성 확대 대응 방안과 2026년 정부 세제 개편안 및 추가 세수 활용방안, 지방교육재정교부금 개편 등 각 상임위원회가 다루고 있는 국민 생활과 밀접한 민생현안과 입법과제를 폭넓게 점검했다.

이번 정기국회에서 우선적으로 처리해야 할 과제에 대해서도 논의했다.

조 의장은 "국회가 국민의 삶에서 제기되는 문제를 뒤늦게 따라가는 것이 아니라, 현장의 목소리와 변화를 선제적으로 발굴해야 한다"며 "각 위원회가 소관 분야의 민생현안을 면밀히 살피고 민생입법처리주간을 통해 실질적인 입법 성과로 이어질 수 있도록 국회 차원의 대응체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

국회는 앞으로 민생입법 전략회의를 정례적으로 운영하면서 상임위원회별 민생입법 진행 상황과 주요 쟁점을 지속적으로 점검할 계획이다.

여야 간 논의가 진전된 법안은 매월 민생입법처리주간과 연계해 실제 본회의 통과로 이어질 수 있도록 뒷받침할 방침이다.

이날 회의에는 조정식 국회의장을 비롯해 고용진 국회사무총장, 정명호 입법차장, 김상수 사무차장, 강태웅 의장비서실장, 의장비서실 정무·정책·공보소통·외교안보수석비서관, 각 위원회 수석전문위원과 행정실장 등이 참석했다.

chogiza@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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