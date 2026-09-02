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"자기 당 사정 누가 납득하나"…대학생들도 의원직 유지 용혜인 '직격'

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  • 용혜인 후보자 지명에 2일 청년층이 반대했다
  • 에브리타임서 의원직 유지와 공정성 논란이 번졌다
  • 시민단체도 성명 내고 지명 철회를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대학생 전용 커뮤니티에 비판 글 줄이어
"거대 정당 기생해놓고 이제 와서 핑계"
시민단체 "편 가르기 인사 참사" 잇따라 지명 철회 촉구

[서울=뉴스핌] 나병주 유재선 기자 = 용혜인 기본소득당 국회의원이 신임 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 이후 '공정성'에 민감한 청년층을 중심으로 반대 여론이 거세게 일고 있다. 시민단체들 역시 잇따라 규탄 성명을 내며 반대 목소리를 높이고 있어 향후 험난한 인사청문회가 예상된다.

◆ "거대 정당 기생해놓고 핑계"…대학생 전용 온라인 커뮤니티 중심 반대 여론

2일 대학생 전용 커뮤니티인 '에브리타임'에는 용 후보자의 장관 지명과 그간의 행보를 비판하는 게시글이 줄을 잇고 있다. 특히 관례를 깨고 의원직을 유지하겠다는 용 후보자의 결정에 청년층의 비판이 거세다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 집무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.02 kunjoo@newspim.com

대학생들은 용 후보자가 비례대표 국회의원을 두번 하는 과정에서 공정하게 경쟁했는지 의문을 표했다.

서울대학교에 다니는 대학생 A씨는 "의원직 사퇴 시 기본소득당이 원외정당이 된다는 '사정'을 이해할 수 없다"며 "자력으로 원내 진입이 불가능한 상황에서 더불어민주당의 위성정당을 자처해 스스로 선택한 제약인데 이제 와서 사정을 이해해 달라고 하면 누가 납득하겠느냐"고 꼬집었다.

또 다른 서울대 학생 C씨는 "다음 총선에 비례대표로 출마하지 않는 것은 당연한 건데 이를 마치 거래하듯이 이야기한다"며 "소수정당 당 대표가 거대 정당에 기생해 비례대표를 한 것 자체가 기함할 노릇"이라고 날을 세웠다.

숭의여대에 재학 중인 B씨 역시 "정말 자기 당을 생각했던 사람이라면 장관직을 받지 않았어야 했다"고 지적했다.

이번 인사가 다른 쟁점 인사를 덮기 위한 정치적 꼼수라는 시선도 있다.

세종대학교에 다니는 D씨는 "이번 용혜인 장관 인사는 시선 돌리기용"이라며 "이재명 대통령의 공소 취소를 주장한 김승원 법무부 장관을 앉히기 위해 용 후보자로 이슈 몰이를 하는 것"이라는 해석을 내놓기도 했다.

부산대학교 학생 E씨 역시 "지금 에브리타임 게시판이 용혜인한테 집중되는 것만 봐도 성공한 인사"라며 "연막 작전이 성공했다"고 비꼬았다.

◆ 온라인 넘어 오프라인으로…시민단체도 지명 철회 촉구

청년들의 불만은 온라인을 넘어 시민사회 전반의 반발로 확산하는 양상이다. 주요 시민단체들은 용 후보자의 장관 지명을 규탄하는 공식 성명을 잇따라 발표하며 비판의 목소리를 높이고 있다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 대학생 전용 커뮤니티 '에브리타임'에 게시된 글 캡처 2026.09.02 ace@newspim.com

한국여성유권자연맹은 지난 1일 성명서를 내고 "수장에게 요구되는 최고 덕목은 정치적 중립성, 국민 통합을 이끌어낼 균형 감각"이라며 "그러나 용혜인 의원의 지명은 연맹이 오랜 기간 세워 온 양성평등의 가치와 민주적 공정성의 원칙에 전면 배치된다"고 목소리를 높였다.

이에 앞서 한국여성정치네트워크는 지난달 31일 "성폭력 피해자와 법 취약자들이 눈물로 호소했던 보완수사권 완전 폐지를 앞장서서 주장해 온 인사가 어떻게 약자의 안전권을 보장하겠는가"라며 "다양한 소수자의 목소리를 대의하고 성평등 민주주의를 선도할 능력이 있을 리 만무하다"고 꼬집었다.

바른인권여성연합 등 28개 시민단체도 같은 날 공동성명을 내고 용 후보자가 제21·22대 국회에서 대표 발의한 생활동반자법을 비롯해 포괄적 차별금지법·군형법 개정안 공동발의, 모자보건법 개정안 및 비동의 간음죄 추진 등을 문제 삼았다. 28개 시민단체는 "2030 남성들의 강한 반발과 우려를 외면한 채 특정 표심만을 겨냥해 극단적 편향성을 가진 인물을 내정한 것은 청년 세대의 분열을 더욱 가중시킬 뿐"이라고 주장했다.

한편 용 후보자는 이날 오전 인사청문회 준비를 위한 집무실로 첫 출근하며 의원직 사퇴 여부에 대한 즉답은 피했다. 대신 용 후보자는 "청문회를 잘 준비하면서 제 생각을 정리해 국민들께 전달하겠다"고 언급했다.

lahbj11@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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