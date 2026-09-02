프랑스 치즈 팝업 '치즈 원더랜드' 9월 코엑스서 개최

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프랑스 치즈 팝업 '치즈 원더랜드'가 오는 9월 9일부터 13일까지 5일간 서울 스타필드 코엑스몰 지하 1층에서 열린다. 이번 행사는 유럽연합(EU)의 재정 지원으로 프랑스 국립낙농협의회(CNIEL)가 주최하는 유럽·프랑스 치즈 홍보 캠페인의 일환으로 진행된다.

올해로 7회째를 맞는 '치즈 원더랜드'는 정통 프랑스 치즈의 다양한 매력을 놀이공원 콘셉트로 구성한 체험형 팝업이다. 사전 예약 없이 방문 가능하며, 6가지 계열의 프랑스 치즈를 맛볼 수 있다.

팝업에서는 '치즈 놀이광장' 게임과 이벤트, 스탬프를 활용한 치즈 플레이트 완성 체험, '원더랜드 회전목마' 포토존, SNS 인증 선물(일일 한정 수량), 셰프와 치즈 전문가가 진행하는 사전 예약제 치즈 클래스 등 다양한 프로그램이 마련된다.

팝업 첫날인 9월 9일에는 오후 6시부터 7시까지 기자 및 미디어 대상 프라이빗 가이드 투어가 진행된다. 이후 오후 7시부터 8시까지 별마당 도서관에서 박정수 대표의 '아이스크림으로 재해석한 프랑스 치즈의 풍미' 특강이 열린다.

치즈 원더랜드 팝업' 이후 9월 14일부터 20일까지 같은 장소에서 '치즈 원더랜드 스토어가 운영된다. 세 곳의 치즈 수입사가 참여해 다양한 프랑스 치즈를 판매하며, 팝업 콘텐츠 일부도 함께 즐길 수 있다.

팝업 오픈에 앞서 9월 2일부터 13일까지 '녹기전에' 염리점과 낱점에서는 기간 한정 신메뉴로 프랑스 치즈 아이스크림을 선보인다. 팝업과 연계해 프랑스 치즈를 색다르게 즐길 수 있는 이번 행사는 매년 팝업을 찾는 방문객과 프랑스 치즈에 관심 있는 소비자들의 기대를 모으고 있다.

'치즈 원더랜드' 및 '치즈 원더랜드 스토어'에 대한 자세한 내용은 유럽, 프랑스 치즈 캠페인 공식 인스타그램 계정 에서 확인할 수 있다.

[이미지=치즈 원더랜드]

whitss@newspim.com