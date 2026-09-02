KB국민은행, 개인형IRP 계약이전 고객 이벤트

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배달의민족 상품권·네이버페이 포인트 최대 3만원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 개인형IRP 계약이전(실물이전) 고객을 대상으로 경품을 제공하고 퇴직연금 투자 관련 정보도 제공한다.

KB국민은행은 오는 30일까지 '더 좋아진 KB국민은행 IRP로, WELCOME 경품 이벤트'를 진행한다고 2일 밝혔다.

[사진=KB국민은행]

이번 이벤트는 다른 금융기관에서 가입한 개인형IRP를 KB국민은행으로 계약이전(실물이전)한 고객의 유입을 확대하고 안정적인 노후자금 마련을 지원하기 위해 마련됐다.

이벤트 기간 중 KB스타뱅킹에서 행사에 응모한 뒤 개인형IRP를 KB국민은행으로 이전하면 계약이전 금액에 따라 경품을 받을 수 있다.

대상은 계약이전 입금액 기준 ▲300만원 이상~2000만원 미만 ▲2000만원 이상~5000만원 미만 ▲5000만원 이상 등 3개 구간으로 나뉜다.

각 구간별 대상 고객 전원에게 배달의민족 모바일 상품권 또는 네이버페이 포인트 쿠폰을 선택해 받을 수 있도록 했다. 제공 금액은 각각 1만원, 2만원, 3만원이다.

이벤트 기간에는 KB스타뱅킹 '자산홈(한번에)'을 통해 비대면 라이브 투자 세미나도 세 차례 진행한다. 금융시장 흐름과 주요 시황을 살펴보고 퇴직연금 투자전략 등 노후자산 관리에 필요한 정보를 제공할 예정이다.

KB국민은행은 퇴직연금 투자상품 선택권을 확대하기 위해 ETF 상품군도 꾸준히 늘리고 있다. 지난해 말 176종이었던 퇴직연금 ETF 상품을 108종 추가해 올해 8월 기준 284종을 제공하고 있다. 향후에도 고객의 투자 수요를 반영해 상품 라인업을 확대할 계획이다.

개인형IRP 가입자의 이용 편의성을 높이기 위한 서비스도 강화하고 있다. ETF 당일 매도·매수와 실시간 시세조회 등을 도입해 고객이 보다 편리하게 퇴직연금 자산을 관리할 수 있는 환경을 조성하고 있다.

peterbreak22@newspim.com