에이스테크, 항우연 저궤도 위성통신 핵심 안테나 개발 수주

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지상국용 X-band 능동위상배열안테나 개발

탑재체·단말·게이트웨이까지 위성통신 사업 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 무선통신장비 전문기업 에이스테크놀로지(이하 에이스테크)가 한국항공우주연구원과 저궤도 메가군집 위성 지상국용 능동위상배열안테나(ESA) 공급계약을 체결했다.

에이스테크는 2일 한국항공우주연구원과 1억4700만원 규모의 저궤도 메가군집 위성 지상국용 ESA 공급계약을 맺었다고 밝혔다.

이번 계약은 한국항공우주연구원이 추진하는 저궤도 위성통신 자립화 사업의 일환이다. 사업은 위성체부터 통신탑재체, 지상국, 위성망 운용, 단말까지 이어지는 위성통신 생태계의 국내 기술 확보를 목표로 한다.

에이스테크놀로지 로고. [사진=에이스테크놀로지]

에이스테크는 이 가운데 지상국 부문을 맡아 X-band 능동위상배열안테나와 전기식 빔조향(Electronic Beam Steering), 빔포밍(Beamforming), FPGA 기반 제어, RF·IF 통합 모듈 등 관련 기술 개발을 수행할 예정이다.

이번 계약은 국책 연구개발사업에 따른 개발단계 공급계약이다.

에이스테크는 이번 항우연 사업과 별도로 저궤도 위성통신 분야에서 위성 탑재체(Payload), 지상 단말(Terminal), 지상 인프라(Gateway)를 아우르는 ESA 기술 개발도 진행하고 있다.

위성 탑재체 분야에서는 정부가 추진하는 3GPP 및 6G 비지상네트워크(NTN) 기반 저궤도 위성용 능동위상배열안테나 개발 과제에 참여하고 있다. 다수의 송수신 모듈을 전자적으로 제어해 기계적 구동 없이 빔을 조향하는 ESA 기술을 개발 중이다.

지상 단말 분야에서는 군 위성통신 이동형·휴대형 단말 안테나 개발·공급 경험을 바탕으로 평판형 ESA 기반 위성통신 단말 기술을 확보했다. 지상망·전술망·위성망을 연계하는 다계층(Multi-layer) 통신 기술 개발도 추진하고 있다.

지상 인프라 분야에서는 쏠리드가 주관하는 저궤도 위성통신 지원 셀룰러 라우터 개발사업에 참여해 Ka 대역 능동위상배열안테나를 개발하고 있다. 국내외 위성통신사와 협업을 통해 게이트웨이 분야로 사업 영역도 확대하고 있다.

에이스테크는 이동통신 인프라 사업에서 축적한 RF 및 안테나 기술을 항재밍 GPS 안테나와 능동전자주사식위상배열(AESA) 레이다 등 방산 통신 분야에도 적용하고 있다.

에이스테크 관계자는 "이번 계약은 그동안 준비해온 우주통신 기술을 국책 사업의 지상국 분야에 적용하는 계기"라며 "기지국·차량용 안테나 사업을 기반으로 위성통신과 방산 통신 분야 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com