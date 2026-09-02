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모디, 4개월 만에 "금 구매 자제" 재촉구...대중 호응은 '미지수'

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  • 모디 인도 총리가 1일 금 구매 자제를 거듭 촉구했다
  • 무역적자와 루피 약세 속 자립·국산품 구매를 강조했다
  • 관세 인상에도 금 수입액·밀수 우려는 되레 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5월에 이어 "불필요한 금 구매 자제" 촉구, 국산품 구매와 해외여행 자제도 당부
5월 금·은 수입 관세 인상했으나 사실상 실패...관세 인하 검토 중으로 알려져

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 나렌드라 모디 인도 총리가 또 한 번 금 구매 자제를 촉구했다. 무역 적자 확대와 루피화 약세로 경제가 압박을 받는 가운데, 지난 5월에 이어 두 번째 나온 금 구매 자제 촉구다.

1일(현지 시각) 블룸버그 통신과 머니컨트롤 등에 따르면, 모디 총리는 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 올린 대국민 영상에서 "필요하지 않다면 금을 사지 말아야 한다"며 "계속되는 세계 전쟁과 공급망 차질 속에서 인도의 경제 성장세를 유지하기 위해서는 자립도를 높여야 한다"고 강조했다. 그러면서 국산 제품을 구매할 것과 해외여행 자제도 당부했다.

모디 총리의 이날 발언은 인도 정부가 금과 은의 수입 관세 인하를 검토 중이라는 현지 매체의 보도가 있은 뒤 나온 것이다. 인도 정부는 지난 5월 금과 은의 수입 관세를 기존 6%에서 15%로 두 배 이상 인상했다. 2월 말 중동 분쟁 발발 이후 안전자산 선호 심리가 강화되며 금·은 가격이 급등하고 루피화 가치가 급락하자 귀금속 수입을 억제함으로써 외환보유고를 지키고 루피 가치를 방어하겠다는 뜻이었다.

5월 금·은 수입 관세 인상 직전, 모디 총리는 "앞으로 1년 동안은 어떤 행사가 있더라도 금 장신구를 사지 말아야 한다"며 인도가 금 수입에 막대한 비용을 지출하고 있는 만큼 비필수적인 구매를 삼가야 한다고 강조했다.

[콜카타 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 2026년 5월 9일(현지 시각) 인도 서벵골주의 주도 콜카타에 위치한 브리게이드 퍼레이드 그라운드에서 서벵골 주총리 취임식이 열린 가운데, 나렌드라 모디 인도 총리가 손을 맞대고 인사하고 있다. 2026.05.11 hongwoori84@newspim.com

다만, 관세 인상 효과는 사실상 실패했다. 세계금협회(WGC) 자료에 따르면, 인도의 4~6월 금 수입량은 전년 동기 대비 23% 감소한 98.1톤에 그치며 코로나19 팬데믹 당시인 2020년 3분기 이후 분기별 최저치를 기록했지만 공식 수입액은 증가세를 이어갔다.

고율 관세는 밀수도 자극했다. 금 거래상 등 업계는 비공식 시장에서 가격 할인 폭이 확대됐다고 전했고, WGC는 인도의 금 밀수 규모가 올해 100톤을 넘어설 수 있다고 경고했다.

인도는 중국의 뒤를 이은 세계 2위의 금 수입국이다. 전 세계 금 수입의 약 9~11%를 차지하고 있으며, 금은 인도의 전체 상품 수입액 중 석유 다음으로 큰 비중을 차지하는 단일 품목으로 꼽힌다.

2025/26 회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 금 수입액은 직전 회계연도의 580억 달러 대비 24% 증가한 719억 8,000만 달러에 달하며 사상 최고치를 기록했다. 이 기간 수입량은 721.03톤으로 전년 대비 4.76% 감소했지만, 국제 금 가격이 급등하면서 수입액이 큰 폭으로 늘었다.

인도는 금 소비의 95% 이상을 수입에 의존하고 있으며, 달러로 결제되는 금의 막대한 수입은 무역 적자 확대와 루피화 가치 하락의 주요 원인이 된다. 올해 4~7월까지의 금 수입액은 전년 동기 대비 32% 이상 급증한 151억 7,000만 달러에 달했고, 7월 한 달 수입액만 41억 6,000만 달러를 기록했다. 그 여파로 7월 인도의 무역 적자는 320억 달러(약 43조 8,592억 원)까지 확대되며 1월 이후 최고치를 기록했다.

모디 총리의 금 구매 자제 촉구가 대중의 호응을 이끌어낼 수 있을지는 미지수다. 총리가 5월에 이어 4개월 만에 거듭 금 구매 자제를 호소한 것은 매우 이례적이지만, 문화적 전통에 뿌리내린 소비 습관이 총리의 발언으로 바뀌기는 힘들 것이라는 시선이 지배적이다.

모디 총리가 5월 금 소비 자제를 촉구했을 당시, 보석 업계 선두주자인 타이탄 컴퍼니와 칼리얀 주얼러스 주가가 하룻새 9~10% 이상 급락했지만, 당시의 충격은 단기적인 시장 심리를 반영한 것에 불과했다.

모디 총리의 최근 발언 이후 보석 기업 주가가 하락했지만 낙폭은 5월 대비 제한적이었고, 이는 시장이 정부 정책 영향을 보다 신중하게 평가하고 있음을 반영한 결과로 여겨진다.

일각에서는 인도가 현재 외환 위기를 겪고 있지 않으며, 모디 총리의 이러한 발언은 경제가 빠른 성장세를 유지할 수 있도록 불필요한 수입 및 외환 지출을 줄여 외부 충격에 대한 회복력을 강화하기 위한 것이라는 분석도 내놓는다.

실제로 지난달 21일 기준 인도의 외환보유액은 7,293억 3,000만 달러로 사상 최고치를 기록했다. 이는 3월 말 대비 382억 2,000만 달러가량 증가한 것이다. 또한, 인도는 올해 1~3월 71억 달러의 경상수지 흑자를 기록했고, 4~6월에는 7.8%의 높은 경제 성장률을 달성했다.

hongwoori84@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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