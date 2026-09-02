2분기 비거주자 국내 카드사용 48.6억달러 '역대 최대'

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전분기보다 36.1% 급증, 전년 동기 대비 28.2%↑

거주자 해외 카드사용은 4.2%↓…출국자 감소 영향

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 2분기 비거주자의 국내 카드 사용액이 전분기보다 36% 늘며 사상 최대를 기록했다. 반면 내국인의 해외 카드 사용액은 출국자 감소 영향으로 4% 줄었다.

한국은행이 2일 발표한 '2026년 2분기 중 거주자의 카드 해외 사용실적'에 따르면 2분기 비거주자의 국내 카드 사용금액은 48억6000만달러로 전분기(35억7000만달러)보다 36.1% 증가했다. 종전 최고치였던 지난해 2분기 37억9000만달러를 넘어 사상 최대치를 기록했다.

전년 동기와 비교하면 비거주자의 국내 카드 사용액은 28.2% 증가했다. 사용 카드 수도 지난해 2분기 1806만2000장에서 올해 2분기 2502만장으로 38.5% 늘었다. 반면 카드 한 장당 사용액은 210달러에서 194달러로 줄었다.

[자료=한국은행]

거주자의 해외 카드 사용액은 감소했다. 2분기 신용·체크카드 해외 사용금액은 58억4800만달러로 전분기(61억400만달러)보다 4.2% 줄었다. 다만 지난해 같은 기간(55억2300만달러)과 비교하면 5.9% 증가했다.

온라인쇼핑 해외 직접구매가 늘었지만 내국인 출국자 감소에 따른 여행 관련 지출 위축의 영향이 컸다. 2분기 온라인쇼핑 해외 직접구매액은 14억1000만달러로 전분기보다 4.3% 증가한 반면 내국인 출국자 수는 833만1000명에서 663만1000명으로 20.4% 감소했다.

카드 종류별로는 신용카드와 체크카드 사용액이 모두 줄었다. 신용카드 해외 사용액은 40억7500만달러로 전분기보다 0.6% 감소했고 체크카드는 17억7300만달러로 11.5% 줄었다. 전체 해외 카드 사용액에서 신용카드가 차지하는 비중은 69.7%, 체크카드는 30.3%였다.

해외에서 사용된 국내 카드 수는 1815만9000장으로 전분기보다 3.3% 감소했다. 카드 한 장당 사용금액도 325달러에서 322달러로 0.9% 줄었다. 전년 동기와 비교하면 사용 카드 수는 0.1% 감소한 반면 장당 사용액은 6.0% 증가했다.

eoyn2@newspim.com