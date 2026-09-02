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국내 거주자 해외금융자산 111조…주식 61조 '사상최대'

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AI 핵심 요약

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  • 국내 거주자·법인 해외금융자산이 111조원에 달했다.
  • 해외주식이 61.3조원으로 전체의 57.2%를 차지했다.
  • 국세청은 미신고 시 과태료·형사처벌을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국세청, 해외 금융자산 현황 분석
해외금융계좌 107조…57%가 주식
5억 초과시 신고해야…과태료 10%

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 국내 거주자와 법인의 해외금융자산이 총 100조원을 돌파한 것으로 나타났다.

그 중 약 60%는 주식인 것으로 파악됐다. 최근 미국 증시 상장과 평가액이 증가한 영향으로 분석된다.

국세청(청장 임광현)에서는 지난 6월 거주자 및 내국법인으로부터 해외 자산을 신고 받은 결과 지난해 말 기준 총 111조원으로 집계됐다고 2일 밝혔다.

정부는 역외탈세 차단과 해외자산 양성화를 위해 거주자 또는 내국법인이 보유하고 있는 해외금융계좌와 해외 신탁 자산을 신고 받고 있다. 해외 금융자산의 합계가 매월 말일 중 하루라도 5억원을 초과하는 경우 신고해야 한다.

◆ 해외금융계좌 107조…전년대비 13.3% 급증

올해 해외금융계좌 신고인원은 전년 대비 9.1% 증가한 7484명, 신고액은 전년 대비 13.3% 증가한 107.1조원으로 집계됐다.

그 중 주식 금액이 61.3조원으로 전체의 57.2%를 차지했다. 이는 주로 우리 기업의 해외진출 확대로 인한 주식상장 및 평가액 증가에 따른 것으로 분석됐다.

[자료=국세청] 2026.09.02 dream@newspim.com

해외신탁은 올해 첫 신고임에도 불구하고 설명회 개최와 사전 신고 안내에 힘입어 1286명이 3.8조원(1591건)을 신고했다. 이를 통해 기존의 과세망에 포착되지 않던 신탁자산에 대한 세원 양성화가 기대된다.

앞으로 국세청은 국가 간 정보교환자료 등을 바탕으로 검증을 실시하고 미(과소)신고자 적발 시 관련 세금 및 과태료 부과 등 엄정 조치할 예정이다.

최근 3년간 해외금융계좌 신고금액은 2024년 64.9조원에서 2025년 94.5조원으로 45.6% 급증했다. 지난해에서 13.3% 늘어난 107.1조원을 기록했다. 이는 2024년 이후 2년 연속 두 자릿수 증가율을 보인 것이다.

◆ 주식계좌 27% 급증…미국·인도 순

주식계좌 신고인원은 2434명으로 전년 1992명 대비 442명(22.2%) 늘었다. 신고액은 61.3조원으로 전년( 48.1조원) 대비 13.2조원(27.4%) 증가했다.

법인은 인도와 미국, 대만 등에 진출한 해외 자회사의 주권상장 및 주식 평가액 상승으로 해외주식 금액이 53.1조원으로 전년(41.3조원) 대비 12조원 가까이 늘었다.

개인은 2356명이 8.2조원을 보유하고 있다. 이는 전년(1896명, 6.9조원) 대비 1조원 이상 늘어난 것이다. 전체 신고액의 85.3%(7조원)가 미국 계좌를 통해 보유한 것이다.

[자료=국세청] 2026.09.02 dream@newspim.com

인도의 경우 계좌 보유자는 113명(전체의 1.5%)이나 신고액은 전년 대비 7.2조원 늘어난 28.9조원으로 전체의 27%를 차지했다. 신고액 1위인 미국(29.7조원)에 이어 2위로 급부상했다.

가상자산 신고인원은 2362명으로 전년(2320명) 대비 1.8% 늘었다. 전반적인 가상자산 가격 하락의 영향으로 신고액은 전년 11.1조원에서 10.5조원으로 5.4% 감소했다.

신규 신고자는 2380명으로 전체의 31.8% 규모다. 올해 6.4조원 규모의 계좌를 새롭게 신고했다. 자산별로 보면, 주식이 2.8조원으로 가장 많았고, 국가별로는 미국이 2.3조원으로 가장 큰 비중을 차지했다.

◆ 해외신탁 1286명 첫 신고…3.8조 규모

해외신탁 신고는 올해 첫 시행으로 과세 사각지대 해소의 기틀이 마련된 것으로 평가된다.

해외신탁은 전체 신고인원(1286명)의 97.6%는 개인(1255명)이나 전체 신고액(3조 7671억원)의 81%는 법인(3.1조원)인 것으로 집계됐다.

법인의 경우 전체 신고인원(1286명) 중 2.4%(31개)를 차지하나, 자산운용사･해운사 등 법인이 대규모 자금(채권, 펀드 등)을 신탁 형태로 보유하여 전체 신고액(3.7조원) 기준으로는 81%(3.1조원)를 차지했다.

자산운용사는 법적 안정성과 투자자 보호를 위해 자산운용 시 해외신탁을 활용하고, 해운사의 경우 대규모 자금 조달을 원활하게 하기 위해 해외신탁을 이용하는 경우가 많다.

[자료=국세청] 2026.09.02 dream@newspim.com

개인의 경우 해외신탁 재산 중 건수 기준으로는 보험이 75.3%로 가장 많았다. 금액 기준으로는 주식(1946억원), 부동산(1916억원), 현금(1079억원), 보험(773억원), 채권(756억원) 순으로 많았다.

해외신탁의 평균 보유기간은 약 5년이고 5년 이상 보유한 비율도 약 42.2%인 것으로 나타났는데, 이는 해외신탁이 자산이전 및 위험관리 등 장기적 관점에서 이용되고 있는 것을 보여준다.

전체 해외신탁 1591건 중 홍콩에 소재하는 신탁이 758건(48%)으로 가장 많았으나, 신고액을 기준으로 살펴보면 미국이 전체 신고액의 80%(3조 원)로서 가장 큰 비중을 차지했다.

◆ 미신고·과소신고 10% 과태료…추가 신고시 과태료 감경

해외자산을 신고하지 않거나 축소해 신고할 경우 10%의 미(과소)신고액의 10%가 과태료로 부과된다.

국세청은 국가 간 정보교환 자료, 외국환거래자료, 각종 정보자료 등을 활용해 철저히 검증하고, 신고의무 위반이 적발되는 엄정하게 조치할 방침이다.

암호화자산 거래정보의 국가 간 자동정보교환을 통해 협정국으로부터 제공받은 거주자･내국법인의 가상자산 거래정보를 검증에 활용할 예정이다.

특히 해외금융계좌의 미(과소)신고 금액이 50억원을 초과하는 때에는 형사처벌 및 명단공개 대상이 될 수 있어 유의해야 한다.

법정신고 기한이 지났더라도 성실하게 수정 신고하거나 기한 후 신고시 최대 90%까지 과태료가 감경된다.

국세청 관계자는 "올해 세법 개정안에 해외신탁 미신고 과태료 상향(1억 원→10억원)과 해외신탁 신고포상금 신설이 포함된 만큼 해외자산 신고를 누락한 경우 조속히 수정신고 또는 기한 후 신고를 해달라"고 당부했다.

dream@newspim.com

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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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