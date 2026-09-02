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정부, 중동전쟁 연말까지 본다…석유 보상비 1.4조 내년 예산 편성

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  • 산업통상부가 1일 석유 최고가격제 보상비 1조4497억원을 편성했다.
  • 산업부는 중동전쟁 장기화에 대비해 4분기 시행 가능성을 열어뒀다.
  • 최고가격제 지속 여부는 국제유가와 수급 상황을 보고 정한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산업부, 1일 '2027년도 예산안' 빌표
석유 최고가격제 연말까지 지속 조짐
미-이란 충돌 격화, 호르무즈 긴장 ↑
최고가 4분기 보상, 내년 본예산 정산

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부가 중동전쟁 장기화에 대비해 석유 최고가격제 보상비 1조4497억원을 내년 예산에 편성했다. 올해 4분기에도 제도를 시행할 경우 정유사에 지급할 손실보전금을 미리 확보해 둔 것이다.

산업부는 최고가격제를 4분기에도 이어갈지 확정하지 않았다는 입장이지만, 1조원이 넘는 보상비를 편성한 만큼 제도가 연말까지 지속될 가능성을 열어둔 것으로 풀이된다.

산업부는 지난 1일 이 같은 내용을 담은 '2027년도 예산안'을 발표했다. 석유 최고가격제 보상비는 정부가 석유 공급가격의 상한을 정하면서 정유사가 떠안게 된 손실을 보전해 주기 위한 예산이다.

◆ 4분기 보상비 1.4조 미리 편성…최고가격제 '장기화 조짐'

산업부는 석유가격 안정에 기여해 온 최고가격제를 4분기에도 시행할 가능성에 대비해 정유사 손실보전 예산 1조4497억원을 내년 예산에 반영했다.

4분기 보상비가 내년 예산에 잡힌 것은 정산 시점 때문이다. 정유사의 4분기 실적이 나온 뒤에야 실제 손실액을 확인해 보상액을 확정할 수 있어, 지급도 내년에 이뤄진다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 9차 석유 최고가격제 시행 등의 영향으로 전국 주유소 기름값이 14주 연속 하락세를 보이고 있는 22일 오후 서울 시내의 한 주유소에 유가 정보가 표시되어 있다. 2026.08.22 ryuchan0925@newspim.com

중동전쟁은 좀처럼 끝날 기미를 보이지 않고 있다. 미국과 이란은 지난 6월 종전 합의에 나섰지만 이후 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등으로 다시 충돌했다. 지난 1일(현지시간)에도 미국과 이란 간의 충돌이 격화되면서 다시금 긴장감이 높아지고 있다.

산업부는 앞으로 ▲중동 정세와 국제유가 ▲호르무즈 해협 통항 상황 ▲국내 석유 수급 등을 종합적으로 살펴 최고가격제 지속 여부를 결정할 방침이다.

양정화 산업부 석유산업과장은 "실제로 올해 4분기에 최고가격제가 시행된다면 1조4000억원 범위 내에서 예산이 지출될 것"이라며 "예산을 최대한 확보해둔 다음 그 안에서 집행하는 것"이라고 말했다.

◆ 최고가격제 2·3분기 보상은 올해 예비비로…4분기는 내년 본예산으로 정산

산업부는 지난 3월부터 석유가격 안정을 위해 최고가격제를 이어왔다(아래 그래프 참조). 올해 2·3분기 정유사 손실보전에는 예비비를 활용하고, 4분기 시행에 대비한 보상비는 내년 본예산에 따로 편성했다.

내년 예산에 잡힌 1조4497억원은 실제 지급액이 아니라 여유분으로 확보해 둔 규모다. 실제 보상액은 4분기 국제유가와 원유 도입비용, 국내 수급 상황 등에 따라 달라진다. 최고가격제가 시행되지 않거나 예산이 남으면 불용될 수도 있다.

이에 따라 국제유가가 안정되는 상황에서 지나치게 많은 금액이 편성된 것 아니냐는 의문도 제기된다.

산업부도 보상액으로 편성된 1조4000억원대 예산이 큰 규모라는 점은 인정했다. 다만 4분기 국제유가와 국내 수급 상황을 미리 정확히 예측하기 어려워 여유를 두고 산정했다는 설명이다.

또한 비상 상황에 쓰는 조 단위 예산을 예비비가 아닌 본예산에 미리 편성한 것이 적절한지에 대한 지적도 나온다.

산업부 관계자는 "예비비는 예상하지 못한 상황에 대비하기 위한 예산"이라며 "예산 당국 지침에 따라 내년 본예산에 반영했다"고 설명했다.

gkdud9387@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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