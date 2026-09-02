"카톡 AI 이렇게 씁니다"…카카오, 리센느와 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 2일 리센느와 AI 캠페인을 시작했다
- 캠페인은 카카오톡 AI 기능을 소개하는 영상이다
- 9월 순차 공개하며 사용자 의견도 반영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 카카오는 아이돌 그룹 '리센느(RESCENE)'와 함께 AI를 활용한 카카오톡의 새로운 대화 경험을 알리는 이용자 대상 캠페인을 시작한다고 2일 밝혔다.
이번 캠페인은 카카오의 '유저퍼스트' 활동의 일환으로, 카카오톡의 AI 서비스와 주요 기능을 소개하는 영상 콘텐츠로 진행된다.
영상에서는 '카나나'를 활용한 통화 내용 요약과 '카나나 인 카카오톡'을 통한 약속 일정 정리 등 카카오톡 내 AI 기능을 소개한다.
카카오는 캠페인 모델로 아이돌 그룹 '리센느'를 선정했다. 리센느는 캠페인 오프닝 영상과 일부 후속 영상에 출연한다.
'대화를 하자' 캠페인 영상은 9월 한 달 동안 순차적으로 공개된다. 영상은 유튜브와 인스타그램 등 카카오톡 공식 SNS 채널과 카카오톡 내 배너 등을 통해 확인할 수 있다.
카카오는 지난 8월 이용자 의견을 바탕으로 카카오톡의 변화 과정을 공유하는 '카카오는 지금' 페이지를 공개했다. 이용자 의견을 반영한 기능도 올해 하반기 순차적으로 적용하고 해당 페이지를 통해 안내할 예정이다.
flurry327@newspim.com