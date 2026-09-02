"카톡 AI 이렇게 씁니다"…카카오, 리센느와 캠페인 진행

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[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 카카오는 아이돌 그룹 '리센느(RESCENE)'와 함께 AI를 활용한 카카오톡의 새로운 대화 경험을 알리는 이용자 대상 캠페인을 시작한다고 2일 밝혔다.

[사진=카카오]

이번 캠페인은 카카오의 '유저퍼스트' 활동의 일환으로, 카카오톡의 AI 서비스와 주요 기능을 소개하는 영상 콘텐츠로 진행된다.

영상에서는 '카나나'를 활용한 통화 내용 요약과 '카나나 인 카카오톡'을 통한 약속 일정 정리 등 카카오톡 내 AI 기능을 소개한다.

카카오는 캠페인 모델로 아이돌 그룹 '리센느'를 선정했다. 리센느는 캠페인 오프닝 영상과 일부 후속 영상에 출연한다.

'대화를 하자' 캠페인 영상은 9월 한 달 동안 순차적으로 공개된다. 영상은 유튜브와 인스타그램 등 카카오톡 공식 SNS 채널과 카카오톡 내 배너 등을 통해 확인할 수 있다.

카카오는 지난 8월 이용자 의견을 바탕으로 카카오톡의 변화 과정을 공유하는 '카카오는 지금' 페이지를 공개했다. 이용자 의견을 반영한 기능도 올해 하반기 순차적으로 적용하고 해당 페이지를 통해 안내할 예정이다.

flurry327@newspim.com