현대차그룹, 경찰버스에 '나노 쿨링 필름'…실내온도 최대 7도 낮춘다

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서울경찰청 기동단 유니버스 2대 시범 적용…폭염 속 경찰관 근무환경 개선

1년간 냉각 효과·품질 검증 후 양산 검토…에너지 절감 효과도 기대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 폭염 속에서 근무하는 경찰관들의 근무 환경을 개선하기 위해 경찰버스에 차량 내부 온도를 낮추는 첨단 소재 '나노 쿨링 필름'을 시범 적용한다.

현대차그룹은 서울 중구 서울특별시경찰청 기동본부에서 1기동단 소속 경찰버스 2대에 나노 쿨링 필름을 적용했다고 2일 밝혔다.

현대차그룹이 서울특별시경찰청 기동본부(서울 중구)에서 1기동단 소속 경찰 버스 두 대에 차량 실내 온도를 낮춰주는 첨단 소재인 '나노 쿨링 필름(Nano Cooling Film)'을 적용했다. [사진=현대차그룹]

나노 쿨링 필름은 태양열을 일부 반사하는 기존 틴팅 필름과 달리 외부에서 들어오는 열을 반사하는 동시에 차량 내부의 적외선을 외부로 방출하는 기능을 갖췄다. 현대차그룹이 세계 최초로 개발한 첨단 소재다.

필름은 태양 에너지의 근적외선 파장을 반사하는 2개 층과 차량 내부의 중적외선 파장을 외부로 내보내는 1개 층 등 총 3개 층으로 구성된다. 기존 틴팅 필름과 같은 방식으로 차량 유리에 부착할 수 있다.

현대차그룹은 경찰 기동대원들이 집회·시위 대응 등 치안 업무 과정에서 경찰버스를 이동식 현장 사무실이자 숙식 공간으로 장시간 사용하는 점에 주목했다. 특히 경찰버스는 원활한 임무 수행과 규정 준수를 위해 짙은 틴팅을 적용하기 어려워 여름철 폭염에 상대적으로 취약하다.

이에 현대차그룹은 투과율 90%의 나노 쿨링 필름을 13·14기동대 소속 유니버스 2대의 측면과 후면 유리창에 시공했다. 해당 차량은 시공 직후 경찰기동대 임무에 투입됐다.

냉각 효과도 자체 시험을 통해 확인했다. 현대차그룹이 전주공장에서 생산한 유니버스 수소전기차(FCEV)와 초저상 수소전기버스에 나노 쿨링 필름을 적용해 비교 평가한 결과, 필름을 적용한 차량의 실내 온도는 미적용 차량보다 평균 약 2~3도 낮았다. 햇빛이 강하게 들어오는 운전석에서는 최대 7도 가까운 차이를 보였다.

에너지 절감 효과도 기대된다. 외기온도 35도의 맑은 날을 기준으로 유니버스 실내 온도를 27도에서 26도로 1도 낮추는 데 약 1.6kWh의 전력이 필요한 만큼, 나노 쿨링 필름을 활용하면 냉방에 필요한 에너지 사용량과 탄소배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있다는 설명이다.

현대차그룹은 앞으로 1년간 실제 운행 환경에서 냉각 효과와 품질을 추적 관찰한 뒤 나노 쿨링 필름의 본격적인 양산 여부를 검토할 계획이다.

나노 쿨링 필름은 해외에서도 주목받았다. 현대차는 지난 2024년 차량 틴팅이 법적으로 금지된 파키스탄에서 운전자 70여명의 차량에 투명 나노 쿨링 필름을 무상 장착하는 '메이드 쿨러 바이 현대' 캠페인을 진행했다. 이후 런던 국제 광고제와 원 쇼 등 글로벌 광고제에서 수상하며 기술과 캠페인의 독창성을 인정받았다.

이민재 현대차·기아 기초소재연구센터 책임연구원은 "무더위에 어려움을 느끼는 경찰관들에게 조금이나마 도움이 될 수 있는 기술을 개발했다는 점에 보람을 느낀다"며 "실제 차량에서의 적용 사례를 계속 늘려가며 추적 관찰해 기술의 완성도를 끌어올리겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com