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농림축산검역본부, 베트남산 수입금지 과일 불법 유통 일당 적발

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  • 검역본부가 2일 베트남산 금지 과일 불법유통 일당을 적발했다
  • 일당은 여행객을 동원해 6개월간 4.3톤을 들여와 팔았다
  • 도매·소매망까지 운영했으며 관련자 2명을 검찰에 송치했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여행객 동원해 구아바·롱간 등 반입
수입·도매·소매 역할 나눠 6개월 유통
12월부터 운반 등 유통 가담자도 처벌

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 여행객을 동원해 국내 반입이 금지된 베트남산 구아바와 롱간, 람부탄 등을 들여온 뒤 사회관계망(SNS)을 통해 판매한 일당이 적발됐다. 이들이 약 6개월 동안 불법으로 수입·유통한 생과실과 열매채소류는 4.3톤(t)에 달했다.

농림축산검역본부는 식물방역법상 수입이 금지된 베트남산 생과실과 열매채소류를 불법 수입해 국내에 유통한 일당을 적발했다고 2일 밝혔다. 검역본부는 이 가운데 국내 유통을 주도한 베트남인 1명과 베트남 귀화인 1명을 검찰에 송치했다.

검역본부 특별사법경찰관 수사 결과 이들은 수입책과 도매인, 소매인으로 역할을 나눠 금지품을 국내로 들여와 판매한 것으로 조사됐다.

수입 금지 식물 다단계 불법 수입·유통 모식도 [자료=농림축산검역본부] 2026.09.02 rang@newspim.com

수입책 A는 베트남에서 한국으로 입국하는 여행객인 이른바 '포터'를 모집했다. 이후 금지품을 여행용 가방과 기내 수하물에 나눠 담아 국내로 반입하도록 한 것으로 나타났다.

금지품을 넘겨받은 도매인 B는 국내 판매를 담당할 소매인 C 등 판매자를 모집했다. SNS 단체 대화방을 통해 금지품 사진과 가격 등의 정보도 공유했다.

소매인들은 전달받은 정보를 바탕으로 각자의 SNS를 통해 개인 소비자에게 금지품을 판매했다. 판매 이후에는 도매인 B로부터 수수료를 받는 방식으로 유통망을 운영했다.

검역본부는 농산물 온라인 단속 과정에서 금지품이 반복적으로 판매되는 정황을 포착해 수사에 착수했다. 이후 휴대전화 디지털 포렌식과 계좌 내역 분석 등을 통해 불법 수입에서 소비자 판매까지 이어지는 유통 경로를 확인했다.

조사 결과 이들이 지난 2024년 12월부터 지난해 5월까지 약 6개월 동안 불법으로 수입·유통한 물량은 약 4300킬로그램(㎏)으로 파악됐다. 구아바와 롱간, 람부탄 등 생과실과 생고추 등 열매채소류가 포함됐다.

검역본부는 도매인 B와 소매인 C가 금지품을 국내에 유통하는 데 그치지 않고 직접 수입에도 가담한 혐의를 확인해 기소 의견으로 검찰에 송치했다.

수입책 A에 대해서는 별도의 수사를 진행하고 있다. 검역본부는 여행객을 이용한 금지품 불법 수입 사례가 더 있을 가능성이 있다고 보고 수사를 확대할 방침이다.

현행 식물방역법상 금지품을 수입하거나 식물검역 대상 물품을 허위 신고·미신고하면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

처벌 대상은 오는 12월 17일부터 확대된다. 개정 식물방역법이 시행되면 불법으로 수입된 금지품을 양도하거나 운반·보관하는 등 국내 유통 과정에 관여한 사람도 처벌할 수 있다. 검역본부는 이를 통해 불법 수입부터 국내 유통까지 전 과정에 대한 수사와 단속의 실효성이 높아질 것으로 보고 있다.

최정록 검역본부 본부장은 "불법 수입된 금지품은 해외 병해충의 국내 유입으로 이어져 자연환경은 물론, 농업·농촌 경제와 국민 먹거리에 큰 피해를 줄 수 있다"며 "앞으로도 불법 수입·유통 행위를 철저히 수사해 건전한 검역 질서를 확립하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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