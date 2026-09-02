정부, 탄소크레딧 최대 20만t 직접 산다…내년 '한국탄소센터' 신설

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자발적 탄소시장 초기 수요 창출 위해 구매

중앙정부 연간 온실가스 배출량 90만t 수준

카타르 GCC와 인증·국제 상호인정 협력 강화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 자발적 탄소시장을 활성화하기 위해 내년 가칭 '한국탄소센터'를 신설하고 고품질 탄소크레딧을 최대 20만톤(t) 직접 구매한다. 정부가 초기 수요를 만들어 민간의 탄소감축을 유도하는 동시에, 국내에서 생산한 탄소크레딧이 해외에서도 인정받을 수 있도록 국제 인증기관과의 협력도 확대할 방침이다.

◆ 기획처-GCC 접선…"한국형 자발시장 성장 위해 협력"

기획예산처는 2일 박홍근 장관이 유세프 모하메드 알호르 카타르 글로벌탄소위원회(GCC) 의장과 만나 한국과 카타르 간 자발적 탄소시장 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 같은 날 기획처는 GCC, 대한상공회의소와 한국형 자발적 탄소시장 생태계 조성을 위한 3자 업무협약(MOU)도 체결했다.

자발적 탄소시장(VCM)은 기업이나 기관 등이 법적 의무와 별개로 온실가스 감축 사업을 추진해 탄소크레딧을 발급받고 이를 거래하는 시장이다. 정부는 배출권거래제(ETS)가 국가 온실가스 배출량의 약 70%를 포괄하는 만큼 나머지 비규제 대상의 감축 유인을 높이기 위해 자발적 탄소시장 활성화를 추진하고 있다.

정부는 지난 4월 발표한 '한국형 자발적 탄소시장 조성 방향'에 따라 ▲자발적 탄소시장법 제정을 통한 시장 규율 확립 ▲거래소 개설을 통한 통합 거래 인프라 구축 ▲민관 합동 얼라이언스를 통한 수요·공급 연계 등을 추진할 계획이다.

정부세종청사 기획예산처 전경 [사진=뉴스핌DB]

특히 정부가 직접 탄소크레딧 구매자로 참여한다. 중앙정부 차원에서 연간 약 90만t의 온실가스를 배출하고 있는 만큼 기후위기에 대응하고 자발적 탄소시장의 초기 수요도 창출하겠다는 취지다.

이를 위해 내년 가칭 한국탄소센터를 신설하고 자발적 탄소시장에서 고품질 탄소크레딧을 최대 20만t 구매할 계획이다. 정부는 GCC에도 국내 기업들이 고품질 탄소크레딧을 생산할 수 있도록 적극적인 역할을 해달라고 요청했다.

GCC는 2016년 카타르 도하에 설립된 국제 비영리기구로 글로벌 사우스 최초이자 유일한 국제 탄소배출권 인증기관이다. 국제민간항공기구(ICAO)의 국제항공 탄소상쇄·감축제도(CORSIA) 1단계 적격 기관이면서 자발적 탄소시장 무결성위원회(ICVCM)의 핵심탄소원칙(CCP) 적격 기관이다. 두 기준을 모두 충족한 글로벌 인증기관은 현재 7곳이다.

지난 5월 기준 GCC에는 세계 45개국에서 1591개 탄소감축 프로젝트가 등록돼 있다. 2020~2032년 발행 예정인 탄소크레딧은 25억개에 달한다.

박 장관은 GCC가 보유한 글로벌 인증 경험을 활용해 한국형 자발적 탄소시장의 신뢰 형성에 적극적으로 역할해달라고 당부했다.

카타르 국부펀드 등 글로벌 자금의 국내 유치도 추진한다. 박 장관은 탄소제거와 에너지 전환 등 국내 탄소중립 프로젝트에 글로벌 자금이 투자될 수 있도록 GCC가 가교 역할을 해달라고 요청했다. 유엔(UN) 기후변화협약 당사국총회와 다자개발은행 프로젝트 등 국제무대에서의 공조 강화도 제안했다.

알호르 GCC 의장은 한국의 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 탄소시장 조성 노력을 높이 평가하고 한국형 자발적 탄소시장이 글로벌 허브로 성장할 수 있도록 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

공장 굴뚝서 나오는 대기오염 물질 모습 [사진=뉴스핌]

◆ GCC·대한상의와 손잡고 국내 탄소크레딧 해외 활용 확대

기획처는 이날 GCC, 대한상의와 3자 업무협약을 체결하고 국내에서 생산한 탄소크레딧의 국제 활용도를 높이기 위한 협력에도 착수했다.

이번 협약은 GCC의 국제 인증시장 운영 경험과 대한상의 탄소감축인증센터의 국내 프로젝트 기반을 결합해 국내 자발적 탄소시장의 신뢰성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

세 기관은 앞으로 ▲자발적 탄소크레딧 인증 방법론과 등록부 관리 노하우 공유 ▲고품질 감축실적의 국제적 상호인정과 연계 기반 모색 ▲CORSIA와 파리협정 제6조 등 국제 규범 대응을 위한 공동 협력 사업을 추진한다.

조용범 기획처 차관은 "파리기후협정이 채택된지 10년이 지났지만 기후위기는 더욱 심화됐다"며 "기후위기 대응을 위해 탄소감축을 새로운 가치와 기회를 창출하는 경제활동으로 전환하는 자발적 탄소시장 활성화가 필요하다"고 말했다.

이어 "핵심 기반인 신뢰 구축을 위해 기획처의 정책·재정적 지원, GCC의 엄격하고 투명한 검증체계, 대한상공회의소의 탄소감축 사업 기반을 결합하여 아시아와 중동을 잇는 탄소시장 협력의 새로운 모범을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

알호르 GCC 의장은 "고품질·고신뢰성 표준, dMRV, 레지스트리 운영에 대한 GCC의 전문성은 한국 탄소크레딧 시장이 국제적으로 연계되는 데 기여할 것"이라고 말했다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "이번 협약을 계기로 국내의 우수한 감축기술과 탄소크레딧이 세계적으로 인정받을 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

조용범 기획예산처 차관이 26일 오전 서울 영등포구 나라키움 여의도에서 열린 '제7차 재정투자평가위원회'를 주재하며 모두발언을 하고 있다 [사진=기획예산처] 2026.08.26 jongwon3454@newspim.com

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