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정부, 탄소크레딧 최대 20만t 직접 산다…내년 '한국탄소센터' 신설

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  • 정부가 2일 한국탄소센터 신설과 20만t 직접 구매를 밝혔다.
  • 기획처가 GCC·대한상의와 자발적 탄소시장 협력 MOU를 맺었다.
  • 국내 탄소크레딧의 국제 인증·활용 확대를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자발적 탄소시장 초기 수요 창출 위해 구매
중앙정부 연간 온실가스 배출량 90만t 수준
카타르 GCC와 인증·국제 상호인정 협력 강화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 자발적 탄소시장을 활성화하기 위해 내년 가칭 '한국탄소센터'를 신설하고 고품질 탄소크레딧을 최대 20만톤(t) 직접 구매한다. 정부가 초기 수요를 만들어 민간의 탄소감축을 유도하는 동시에, 국내에서 생산한 탄소크레딧이 해외에서도 인정받을 수 있도록 국제 인증기관과의 협력도 확대할 방침이다.

◆ 기획처-GCC 접선…"한국형 자발시장 성장 위해 협력"

기획예산처는 2일 박홍근 장관이 유세프 모하메드 알호르 카타르 글로벌탄소위원회(GCC) 의장과 만나 한국과 카타르 간 자발적 탄소시장 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 같은 날 기획처는 GCC, 대한상공회의소와 한국형 자발적 탄소시장 생태계 조성을 위한 3자 업무협약(MOU)도 체결했다.

자발적 탄소시장(VCM)은 기업이나 기관 등이 법적 의무와 별개로 온실가스 감축 사업을 추진해 탄소크레딧을 발급받고 이를 거래하는 시장이다. 정부는 배출권거래제(ETS)가 국가 온실가스 배출량의 약 70%를 포괄하는 만큼 나머지 비규제 대상의 감축 유인을 높이기 위해 자발적 탄소시장 활성화를 추진하고 있다.

정부는 지난 4월 발표한 '한국형 자발적 탄소시장 조성 방향'에 따라 ▲자발적 탄소시장법 제정을 통한 시장 규율 확립 ▲거래소 개설을 통한 통합 거래 인프라 구축 ▲민관 합동 얼라이언스를 통한 수요·공급 연계 등을 추진할 계획이다.

정부세종청사 기획예산처 전경 [사진=뉴스핌DB]

특히 정부가 직접 탄소크레딧 구매자로 참여한다. 중앙정부 차원에서 연간 약 90만t의 온실가스를 배출하고 있는 만큼 기후위기에 대응하고 자발적 탄소시장의 초기 수요도 창출하겠다는 취지다.

이를 위해 내년 가칭 한국탄소센터를 신설하고 자발적 탄소시장에서 고품질 탄소크레딧을 최대 20만t 구매할 계획이다. 정부는 GCC에도 국내 기업들이 고품질 탄소크레딧을 생산할 수 있도록 적극적인 역할을 해달라고 요청했다.

GCC는 2016년 카타르 도하에 설립된 국제 비영리기구로 글로벌 사우스 최초이자 유일한 국제 탄소배출권 인증기관이다. 국제민간항공기구(ICAO)의 국제항공 탄소상쇄·감축제도(CORSIA) 1단계 적격 기관이면서 자발적 탄소시장 무결성위원회(ICVCM)의 핵심탄소원칙(CCP) 적격 기관이다. 두 기준을 모두 충족한 글로벌 인증기관은 현재 7곳이다.

지난 5월 기준 GCC에는 세계 45개국에서 1591개 탄소감축 프로젝트가 등록돼 있다. 2020~2032년 발행 예정인 탄소크레딧은 25억개에 달한다.

박 장관은 GCC가 보유한 글로벌 인증 경험을 활용해 한국형 자발적 탄소시장의 신뢰 형성에 적극적으로 역할해달라고 당부했다.

카타르 국부펀드 등 글로벌 자금의 국내 유치도 추진한다. 박 장관은 탄소제거와 에너지 전환 등 국내 탄소중립 프로젝트에 글로벌 자금이 투자될 수 있도록 GCC가 가교 역할을 해달라고 요청했다. 유엔(UN) 기후변화협약 당사국총회와 다자개발은행 프로젝트 등 국제무대에서의 공조 강화도 제안했다.

알호르 GCC 의장은 한국의 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 탄소시장 조성 노력을 높이 평가하고 한국형 자발적 탄소시장이 글로벌 허브로 성장할 수 있도록 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

공장 굴뚝서 나오는 대기오염 물질 모습 [사진=뉴스핌]

◆ GCC·대한상의와 손잡고 국내 탄소크레딧 해외 활용 확대

기획처는 이날 GCC, 대한상의와 3자 업무협약을 체결하고 국내에서 생산한 탄소크레딧의 국제 활용도를 높이기 위한 협력에도 착수했다.

이번 협약은 GCC의 국제 인증시장 운영 경험과 대한상의 탄소감축인증센터의 국내 프로젝트 기반을 결합해 국내 자발적 탄소시장의 신뢰성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

세 기관은 앞으로 ▲자발적 탄소크레딧 인증 방법론과 등록부 관리 노하우 공유 ▲고품질 감축실적의 국제적 상호인정과 연계 기반 모색 ▲CORSIA와 파리협정 제6조 등 국제 규범 대응을 위한 공동 협력 사업을 추진한다.

조용범 기획처 차관은 "파리기후협정이 채택된지 10년이 지났지만 기후위기는 더욱 심화됐다"며 "기후위기 대응을 위해 탄소감축을 새로운 가치와 기회를 창출하는 경제활동으로 전환하는 자발적 탄소시장 활성화가 필요하다"고 말했다.

이어 "핵심 기반인 신뢰 구축을 위해 기획처의 정책·재정적 지원, GCC의 엄격하고 투명한 검증체계, 대한상공회의소의 탄소감축 사업 기반을 결합하여 아시아와 중동을 잇는 탄소시장 협력의 새로운 모범을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

알호르 GCC 의장은 "고품질·고신뢰성 표준, dMRV, 레지스트리 운영에 대한 GCC의 전문성은 한국 탄소크레딧 시장이 국제적으로 연계되는 데 기여할 것"이라고 말했다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "이번 협약을 계기로 국내의 우수한 감축기술과 탄소크레딧이 세계적으로 인정받을 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

조용범 기획예산처 차관이 26일 오전 서울 영등포구 나라키움 여의도에서 열린 '제7차 재정투자평가위원회'를 주재하며 모두발언을 하고 있다 [사진=기획예산처] 2026.08.26 jongwon3454@newspim.com

rang@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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