[인사] 국토연구원

◇ 선임연구위원 승진
▲도시연구본부 도시재생·정비연구센터 박정은 ▲국토인프라·공간정보연구본부 공간정보정책연구센터 강혜경
◇ 연구위원 승진
▲국토계획·지역연구본부 국토정책·지역계획센터 안소현 ▲주택·부동산연구본부 부동산시장정책연구센터 이윤상 ▲주택·부동산연구본부 부동산시장정책연구센터 황관석 ▲주택·부동산연구본부 토지정책연구센터 조정희 ▲국토인프라·공간정보연구본부 스마트인프라연구센터 장요한 ▲기획조정실 연구기획팀 허용
◇ 부연구위원 승진
▲글로벌개발협력센터 이소영
◇ 전문연구원 승진
▲국토계획·지역연구본부 한반도·동아시아연구센터 정유진 ▲도시연구본부 도시정책·환경연구센터 김은화 ▲도시연구본부 도시정책·환경연구센터 홍나은 ▲글로벌개발협력센터 하태훈
◇ 1급 행정원 승진
▲행정실 총무관리팀 양승국
◇ 2급 행정원 긍진
▲행정실 재무·정보팀 백지욱
◇ 3급 행정원 승진
▲행정실 재무·정보팀 김수인
◇ 주임사무원 승진
▲행정실 재무·정보팀 나광연
◇ 주임기술원 승진
▲행정실 총무관리팀 노영준
chulsoofriend@newspim.com